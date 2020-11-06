OpensoundOrchestra и Союз композиторов России запускают проект «Пульс»

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19 ноября и 1 декабря в концертом зале «Зарядье» пройдут первые концерты проекта «Пульс» московского оркестра OpensoundOrchestra и Союза композиторов России.
Цикл концертов «Пульс» представит мировые премьеры молодых современных композиторов и важные партитуры конца ХХ — начала XXI веков.
На концерте 19 ноября солисты OpensoundOrchestra исполнят произведения нидерландского минималиста Симеона тен Хольта, британца Габриэля Прокофьева, российских композиторов Павла Карманова и Игоря Яковенко.
В программе концерта 1 декабря произведения молодых российских композиторов Николая Попова, Алины Подзоровой, Глеба Колядина и Анны Поспеловой, а также сочинения исландских композиторов Йохана Йоханнссона и Вальгира Сигурдссона, швейцарца Франческо Тристано, Фолькера Бертельманна (Хаушка) из Германии и эстонского композитора и дирижера Кристиана Ярви.
OpensoundOrchestra — сообщество ведущих музыкантов Москвы, которые специализируются на современной музыке. С оркестром работают многие известные музыканты, в том числе композиторы Габриэль Прокофьев и Павел Карманов, пианист Алексей Любимов и скрипач Роман Минц. Коллектив записал музыку для балетов Сергея Полунина «Красная шапочка» и «Распутин», исполнил ряд авторских концертных программ, готовит к выпуску альбомы с сочинениями Прокофьева и Карманова на лейбле «Мелодия».
«Сопоставляя недавние музыкальные открытия отечественной школы contemporary music с новейшими звуковыми поисками, OpensoundOrchestra всматривается в музыку настоящего, где свободно сосуществуют академические эксперименты, интеллектуальная поп-музыка и междисциплинарные находки», — цитирует организаторов цикла сайт Союза композиторов России.
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