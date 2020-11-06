 
18:16 6 ноября 2020Новости
287

OpensoundOrchestra и Союз композиторов России запускают проект «Пульс»

News_detailed_picture© opensoundorchestra.ru

19 ноября и 1 декабря в концертом зале «Зарядье» пройдут первые концерты проекта «Пульс» московского оркестра OpensoundOrchestra и Союза композиторов России.

Цикл концертов «Пульс» представит мировые премьеры молодых современных композиторов и важные партитуры конца ХХ — начала XXI веков.

На концерте 19 ноября солисты OpensoundOrchestra исполнят произведения нидерландского минималиста Симеона тен Хольта, британца Габриэля Прокофьева, российских композиторов Павла Карманова и Игоря Яковенко.

В программе концерта 1 декабря произведения молодых российских композиторов Николая Попова, Алины Подзоровой, Глеба Колядина и Анны Поспеловой, а также сочинения исландских композиторов Йохана Йоханнссона и Вальгира Сигурдссона, швейцарца Франческо Тристано, Фолькера Бертельманна (Хаушка) из Германии и эстонского композитора и дирижера Кристиана Ярви.

OpensoundOrchestra — сообщество ведущих музыкантов Москвы, которые специализируются на современной музыке. С оркестром работают многие известные музыканты, в том числе композиторы Габриэль Прокофьев и Павел Карманов, пианист Алексей Любимов и скрипач Роман Минц. Коллектив записал музыку для балетов Сергея Полунина «Красная шапочка» и «Распутин», исполнил ряд авторских концертных программ, готовит к выпуску альбомы с сочинениями Прокофьева и Карманова на лейбле «Мелодия».

«Сопоставляя недавние музыкальные открытия отечественной школы contemporary music с новейшими звуковыми поисками, OpensoundOrchestra всматривается в музыку настоящего, где свободно сосуществуют академические эксперименты, интеллектуальная поп-музыка и междисциплинарные находки», — цитирует организаторов цикла сайт Союза композиторов России.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Удаленное времяТеатр
Удаленное время 

Зара Абдуллаева о «Русской классике» Дмитрия Волкострелова в «Приюте комедианта»

6 ноября 2020403
Помнить всёОбщество
Помнить всё 

Карабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020810
Женщина с соджу однаКино
Женщина с соджу одна 

Владимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 20202118
Алиса, что такое любовь?Общество
Алиса, что такое любовь? 

Полина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 20202892
«Как устроен этот черный ящик? Мы можем только догадываться»Общество
«Как устроен этот черный ящик? Мы можем только догадываться» 

О том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 20202246
О тайной рецептуре «шведского чуда»Общество
О тайной рецептуре «шведского чуда» 

Томас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20205639