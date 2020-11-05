ГЦСИ Петербург открывает зин-выставку «Мы, деревья»

© Cеверо-Западный филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина

Северо-Западный филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург) выпускает третий релиз спецпроекта 2-го Кураторского форума «Зин как выставка: postcovid». Зин-выставка «Мы, деревья» исследует взаимоотношение петербуржцев с зелеными насаждениями города.

«Мы, деревья» — исследовательский проект художников из Петербурга и Москвы, осмысляющих проблему исключенности отдельно стоящих деревьев из социоэкологической повестки Петербурга. Они

еженедельно собирались в Zoom и совершали вылазки в городскую среду, пешие прогулки проходили при экспертной поддержке Марии Тининки — активистки, которая занимается просвещением в деле сохранения и приумножения деревьев в городе.

Работая над проектом, его участники дополняли цифровые исследования в интернете, анализировали данные карт и социальных сетей. В зине представлены результаты исследования в виде графических работ и иллюстраций.

Частью проекта «Мы, деревья» станет уличная выставка: на трех рекламных щитах Васильевского острова любой желающий сможет отсканировать QR-код и по ссылке прослушать арт-медиацию, созданную художницей Кариной Щербаковой и саунд-дизайнером Леонидом Курашовым.

Презентация зина «Мы, деревья» пройдет 9 ноября на платформе Zoom. Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Проект осуществляется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга







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