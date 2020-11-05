 
15:05 5 ноября 2020Новости
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Фестиваль RIFF представит в Москве новинки итальянского кино

News_detailed_pictureКадр из фильма «Итальянские каникулы»© RIFF

Двадцать полнометражных фильмов и сборник котороткого метра будут показаны с 18 по 29 ноября в Москве на VII Российско-итальянском кинофестивале RIFF.

Расписание фестиваля RIFF приводится на его сайте.

Особое внимание организаторы, по традиции, уделили комедиям. Фестиваль откроет в киноцентре «Октябрь» российская премьера комедии Массимо Веньера «Итальянские каникулы» (Odio l’estate) с Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти. Там же на закрытии фестиваля зрители RIFF первыми в России увидят еще одну комедию — «Самое первое Рождество» (Il primo Natale) Сальво Фикарры и Валентино Пиконе.

Также среди ожидаемых премьер «Хаммамет» (Hammamet) Джанни Амелио. Основанный на реальных событиях фильм о последнем годе жизни политика Беттино Кракси принес Пьефранческо Фавино премию «Золотой глобус» и ряд других кинонаград.

В документальной программе фильм «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино» (L’ultimo uomo che dipinse il cinema), посвященный худрожнику Ренато Казаро, и 4K-путешестве в Италию эпохи Ренессанса «Рафаэль. Добрый гений» (Raffaello. Il genio sensibile) с комментариями ведущих исследователей, реставраторов и искусствоведов.

Все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

По итогам фестиваля профессиональное жюри, в состав которого входят режиссер, сценарист, поэт Татьяна Данильянц, киновед, куратор Московской школы кино Всеволод Коршунов и кинокритик Дарья Митина, присудит победителям приз «Красная дорожка RIFF».

Фестиваль проводится под патронажем Посольства Италии в России и при поддержке Итальянского института культуры


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