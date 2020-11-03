Объявлены победители грантовой программы музея «Гараж» для молодых художников

© Ульяна Подкорытова

Сегодня, 3 ноября, Музей современного искусства «Гараж» объявил победителей грантовой программы для художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, на 2020/2021 год.

Как сообщает сайт «Гаража», в 2020 году на участие в программе было подано 350 заявок. Принимая во внимание сохраняющуюся нестабильную ситуацию, музей решил увеличить количество грантов, а также их сумму: 15 лауреатов будут получать ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года.

Лауреаты грантовой программы 2020/2021:

арт-группа «Андрогин и Кентавр» (Антон Рьянов, Вера Берлинова; Нижний Новгород);

Антонина Баевер (Москва);

Арнольд Вебер (Москва);

Рина Вольных (Москва);

Кирилл Гаршин (Воронеж);

Алина Десятниченко (станица Новотитаровская, Краснодарский край);

Анастасия Кузьмина (Москва);

Дмитрий ::vtol:: Морозов (Москва);

Наталья Никуленкова (Москва);

Ульяна Подкоторытова (Москва);

Юрий Селиванов (Москва);

Олег Хадарцев (Мурманск);

Борис Шершенков (Петербург);

арт-сообщество beznazvaniia (Анна Лялина, Максим Амельченко; Владимир).



Также стипендия будет продлена стипендиату программы 2019/2020 Заурбеку Цугаеву (Грозный).

Программа грантов учреждена в 2012 году, она является одним из центральных элементов деятельности Музея «Гараж» по развитию отечественной художественной сцены и поддержке сообщества.

Цель программы — предоставить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.







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