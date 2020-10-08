Центр Вознесенского представит спецпроект Московской молодежной биеннале

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C 21 октября по 22 ноября в Центре Вознесенского будет представлен специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция».
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, реконструкция молодыми художниками одного из ключевых событий в истории московского концептуализма, «Закрытой рыбной выставки» Игоря Макаревича и Елены Елагиной, — практическая часть лаборатории Яна Гинзбурга и Дмитрия Хворостова в Институте современного искусства «База».
«Проект посвящен художественному анализу исторического и эстетического контекста выставки Елагиной и Макаревича, в 1990 году представивших постмодернистскую реконструкцию соцреалистической астраханской "Закрытой выставки", объединившей в 1935 году работы советских художников на тему рыбной промышленности», — отмечают авторы проекта.
В выставке «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» примут участие 20 молодых художников. Экспозиция, в которую войдут инсталляции, арт-объекты, видеоарт, документации акций и перформансов, отразит различные исследовательские стратегии и способы интерпретации в искусстве, разные техники оммажа и цитирования. Каждый зал получит название одного из цехов Оранжерейного рыбокомбината в Астрахани, где проходили пленэры художников выставки 1935 года.
Экспозицию дополнят архивные материалы, относящиеся к работе Елагиной и Макаревича, и воссозданный архив «Закрытой выставки».
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