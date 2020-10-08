В Петербурге впервые пройдет еврейский кинофестиваль

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C 12 по 17 октября на острове Новая Голландия, в кинотеатре «Англетер» и Доме кино будут показаны фильмы 1-го Петербургского еврейского кинофестиваля.
Как сообщают организаторы, в программу фестиваля вошли лучшие художественные, документальные и короткометражные картины 4-го и 5-го Московских еврейских кинофестивалей, прошедших в 2018 и 2019 годах. Многие из них были представлены на кинофестивалях в Торонто, Пекине, Гонконге, Салониках, Tribeca, Sundance, Hot Docs и других крупных международных кинофестивалях.
Фильмом открытия 1-го Петербургского еврейского кинофестиваля станет «Переводчик» Мартина Шулика (Словакия) — роуд-муви с поездкой вглубь старой доброй Европы, безвозвратно изменившейся после Второй мировой войны. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале-2018, в России фильм был показан на 5-м Московском еврейском фестивале в 2019 году.
На закрытии фестиваля будет показан фильм-победитель 5-го Московского еврейского кинофестиваля «Неортодокс» израильского режиссера Элирана Малка, о борье за свободу выбора и проблеме дискриминации по национальному признаку. Картина была также представлена на Пекинском международном кинофестивале в 2019 году.
Полностью программа 1-го Петербургского еврейского кинофестиваля приводится на его сайте. Для каждого фильма организаторы готовят творческие встречи и Q&A с кинематографистами, лекции, дискуссии и мастер-классы.
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