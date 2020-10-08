Объявлена программа Beat Weekend в Петербурге

Кадр из фильма «По волнам: Искусство звука в кино» © Beat Film Festival

С 14 по 21 октября в Петербурге пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. В афише Beat Weekend показы хитов Beat Film Festival этого года, а также дискуссии и вечеринки образовательной программы.

Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

Основной площадкой образовательной программы станет кинотеатр «Аврора». 14 октября после показа фильма «В погоне за Бэнкси» там состоится дискуссия «Художники улиц: между заявкой на славу, рынком и гражданской позицией», в которой примут участие арт-группа «Явь» и исследователи стрит-арта Мария Удовыдченко и Дмитрий Пиликин.

15 октября фильм об интернет-меме лягушонке Пепе и его создателе, художнике Мэтте Фьюри «Ништяк, браток» представит главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев, а после второго показа фильма 19 октября на дискуссии «Комиксы и интернет. Мемы и не только» знатоки субкультуры обсудят, что бывает, когда автор перестает контролировать судьбу своего персонажа. Среди гостей Степан Шмытинский, главный редактор издательства «КомФедерация», которое выпустило на русском комикс Мэтта Фьюри «Пацанский клуб».

17 октября на дискуссии «Редкие книги: прошлое и будущее, форма и содержание» после показа фильма «Книготорговцы» совладельцы лучших книжных города Михаил Иванов («Подписные издания») и Любовь Беляцкая («Все свободны») поговорят о том, что делает современные книги ценными для коллекционеров будущего.

Дискуссия «Ускользающая реальность уличных субкультур» после показа фильма «Марта Купер: История о граффити» 20 октября организована совместно с Музеем стрит-арта: экспертами выступят фотограф SelOne, граффити-райтер Николай Супер и художник Стас Багс.

Дискуссия «10 идей Collette, которые пригодятся тем, кто придумывает бренд или сам хочет им стать», организованная совместно с журналом «Собака.ru» к показу фильма «Colette, любовь моя» 16 октября, соберет представителей петербургской модной индустрии. Модератор — директор отдела моды и искусства журнала «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Часть событий пройдет в кинотеатре «Формула кино Галерея»: дискуссия «Поиск того самого звука: об одном из самых интересных этапов кинопроизводства» с участием звукооформителя «Ленфильма» Сергея Фигнера и преподавателей Санкт-Петербургской школы нового кино Дмитрия Васильева и Ивана Гусакова после показа фильма «По волнам: Искусство звука в кино» (15 октября) и дискуссия к фильму «Colette, любовь моя» (20 октября), которую фестиваль организует в партнерстве с Французским институтом в Санкт-Петербурге, среди участников историк моды Ольга Калашникова и автор телеграм-канала «Гори ясно» Влад Слуцкий.

К Beat Weekend также приурочены вечеринки в кафе «Футура» (10 октября), на киностудии «Лендок» (16 октября) и в Social Club (18 октября).







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