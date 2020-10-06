Участников «Киберфеста-13» выберут по итогам открытого конкурса

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Медиалаборатория CYLAND проводит открытый конкурс на участие в 13-м Международном фестивале медиаискусства «Киберфест», который пройдет в Петербурге в первом квартале 2021 года. Тема фестиваля — «Космос и Хаос».
Как сообщает сайт медиалаборатории CYLAND, желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить ее на competition@cyland.org.
Заявки принимаются до 31 октября, результаты конкурса будут объявлены 1 декабря.
«Киберфест» был основан группой независимых художников и кураторов в Петербурге в 2007 году. Проект, направленный на исследование и популяризацию медиаискусства, объединяет представителей мира искусства, программистов, инженеров и медиаактивистов из разных стран, расширяет территорию и возможности современного искусства, переплетая его с различными направлениями науки и техники.
Фестиваль проводится в крупнейших городских арт-пространствах, среди которых Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, выставочное пространство университета ИТМО Art.ITMO.Residency. Год назад проекты фестиваля были также показаны на ведущих культурных площадках Нью-Йорка, Рима, Венеции и Москвы.
В 2018 году «Киберфест» стал лауреатом Премии Сергея Курёхина в номинации «Лучший фестиваль в области современного искусства».
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