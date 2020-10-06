«Альянс» даст большой концерт в клубе «16 тонн»

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1 ноября в московском клубе «16 тонн» пройдет концерт группы «Альянс». В программе презентация альбома «Космические сны» и празднование юбилея Игоря Журавлева, песни «Альянса» споют Сергей Мазаев, Найк Борзов, Инна Желанная, группа «Комсомольск» и другие приглашенные гости.

Начало в 20:00, билеты продаются на сайте клуба «16 тонн».

Группа «Альянс» существует с 1981 года, за это время она не раз меняла состав и звучание, распадалась и воссоздавалась снова. В наши дни, почти 40 лет спустя, «Альянс» продолжает выступать с концертами и записывать пластинки.

«Жизненные и творческие виражи как будто вовсе не повлияли на романтический, открытый взгляд на мир, — отмечают организаторы концерта. — Новый инди-поп альбом "Космические сны" — случайно, но символично вышедший 14 февраля — полностью отражает дух группы, хранящей верность романтике "новой волны". Не лишенные юмора и иронии, семь треков охватывают все четыре десятилетия истории группы, своего рода размышления "о малом и великом"».

Композиции с нового альбома прозвучат на концерте 1 ноября. Также музыканты «Альянса» сыграют песни, которые давно не исполняли. Старые хиты группы с ними споют приглашенные гости, в том числе Найк Борзов, Инна Желанная, Сергей Мазаев, Роман Рябцев, «Комсомольск» и Гребстель (Сергей Калачев).







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