Федоровская библиотека представит «Институт космоса»

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10 октября Музей-библиотека Н.Ф. Федорова при московской библиотеке №180 проведет Zoom-презентацию «Института космоса» – коллективного исследовательского, художественного и научно-фантастического проекта, возникшего в рамках Второй Рижской биеннале современного искусства (RIBOCA 2).
Начало в 18:00, регистрация — здесь. Презентация будет транслироваться на YouTube-канале библиотеки.
«Институт космоса» (Institute of the Cosmos) — международная сетевая инициатива, в структуру которой входят музей, синематека, библиотека, школа, летопись космизма и печатный орган «Института космоса» — «Космический бюллетень».
Как сообщают создатели «Института космоса», «он мыслит себя как территория радикального воображения о космосе и выходе в него, о преодолении барьеров пространства, времени и отпущенных нам сроков земной жизни, об овладении временем и об общей чувствительности органической и неорганической материи, о том, что такое будущая космистская социальность и какими окажутся внеземные искусство и литература».
На встрече 10 октября о своем опыте общения с прошлым русского космизма, превращения его в новейший космодром, расскажут авторы «Института космоса»: художники Арсений Жиляев и Антон Видокле, философы Марина Симакова, Евгений Кучинов и Владислав Софронов, филолог Анастасия Гачева.
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