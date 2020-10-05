Объявлен обладатель приза Brewhouse Stage Prize

Читка пьесы «Утечка» на фестивале «Любимовка-2020» © Юрий Коротецкий / Предоставлено пресс-службой фестиваля

Приз Brewhouse Stage Prize – грант Mosbrew Brewhouse на постановку в одном из московских театров — получила пьеса «Утечка» драматурга Юлии Савиковской (Петербург), представленная в основной программе фестиваля «Любимовка-2020». Премьера состоится в сезоне 2020-2021.

Как сообщает сайт «Любимовки», пьеса «Утечка» — фантастическая история о жизни после взрыва в (не)далеком будущем — была представлена на фестивале 12 сентября.

Режиссером читки выступил Александр Вартанов. Он же займется постановкой спектакля по пьесе на средства гранта. Премьера состоится в Центре имени Вс. Мейерхольда.

«Пьеса Юлии Савиковской "Утечка" уникальна и своей формой, и содержанием. Она состоит из 12 лаконичных диалогов разных людей, существующих в апокалиптическом мире будущего, в котором произошла некая утечка. На наших глазах сознание и язык этих людей деградируют и расчеловечиваются, — впрочем, самим героям это не мешает жить, ссориться, мириться и пытаться вспомнить, что же случилось с ними и миром. Читка пьесы в режиссуре Александра Вартанова показала, что пьеса сочетает несколько жанров – это и фантасмагория, и комедия, и трагедия, и даже немного хоррор», — говорит арт-директор фестиваля «Любимовка-2020» Мария Огнева.

Приз Brewhouse Stage Prize присуждается с 2017 года. Его учредили фестиваль «Любимовка» и Mosbrew Brewhouse (ранее — «Варочный уех»), арт-проект Московской пивоваренной компании, направленным на развитие современного искусства.

В этом году фестиваль молодой драматургии «Любимовка» проходил с 5 сентября по 12 сентября, на нем было представлено 39 пьес. Видеозаписи читок и событий образовательной программы фестиваля доступны на YouTube-канале «Любимовки-2020».







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