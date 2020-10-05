Объявлен обладатель приза Brewhouse Stage Prize

Артур Аристакисян: «Я — только актер»
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 2020983
Приз Brewhouse Stage Prize – грант Mosbrew Brewhouse на постановку в одном из московских театров — получила пьеса «Утечка» драматурга Юлии Савиковской (Петербург), представленная в основной программе фестиваля «Любимовка-2020». Премьера состоится в сезоне 2020-2021.
Как сообщает сайт «Любимовки», пьеса «Утечка» — фантастическая история о жизни после взрыва в (не)далеком будущем — была представлена на фестивале 12 сентября.
Режиссером читки выступил Александр Вартанов. Он же займется постановкой спектакля по пьесе на средства гранта. Премьера состоится в Центре имени Вс. Мейерхольда.
«Пьеса Юлии Савиковской "Утечка" уникальна и своей формой, и содержанием. Она состоит из 12 лаконичных диалогов разных людей, существующих в апокалиптическом мире будущего, в котором произошла некая утечка. На наших глазах сознание и язык этих людей деградируют и расчеловечиваются, — впрочем, самим героям это не мешает жить, ссориться, мириться и пытаться вспомнить, что же случилось с ними и миром. Читка пьесы в режиссуре Александра Вартанова показала, что пьеса сочетает несколько жанров – это и фантасмагория, и комедия, и трагедия, и даже немного хоррор», — говорит арт-директор фестиваля «Любимовка-2020» Мария Огнева.
Приз Brewhouse Stage Prize присуждается с 2017 года. Его учредили фестиваль «Любимовка» и Mosbrew Brewhouse (ранее — «Варочный уех»), арт-проект Московской пивоваренной компании, направленным на развитие современного искусства.
В этом году фестиваль молодой драматургии «Любимовка» проходил с 5 сентября по 12 сентября, на нем было представлено 39 пьес. Видеозаписи читок и событий образовательной программы фестиваля доступны на YouTube-канале «Любимовки-2020».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02Директором musicAeterna в России стал Дмитрий Озерков
16:55Федоровская библиотека представит «Институт космоса»
14:57Роджер Уотерс выпустил концертный фильм и альбом
12:44Объявлен обладатель приза Brewhouse Stage Prize
11:01Умер Борис Егоров
9:55Премия Аркадия Драгомощенко объявила шорт-лист
2 октября 2020
18:12«Эшколот» организует онлайн-курс о музыке евреев Беларуси
17:33Ярмарка доступного современного искусства пройдет в Петербурге
16:20Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль «Этика в визуальной культуре»Все новости
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 2020983
Круглый стол жюри Премии Аркадия Драгомощенко5 октября 2020833
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 20202513
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 20203082
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 20202275
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 20202276
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202033968
Александр Молочников — о спектакле «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной1 октября 20203582
Из переписки Наума Яковлевича Берковского30 сентября 20204006
Разговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»30 сентября 20205018
Дневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца30 сентября 20204299
«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать30 сентября 20203168