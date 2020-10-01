Объявлена новая арт-дирекция фестиваля «Территория»
© Territory Festival / YouTube
Сегодня, 2 октября, на пресс-конференции в ММОМА, посвященной открытию XV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», сооснователь фестиваля, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов назвал новый состав арт-дирекции «Территории».
Трансляция пресс-конференции идет на YouTube-канале фестиваля «Территория».
С 2020 года в арт-дирекцию войдут:
- Анна Абалихина, хореограф;
- Дмитрий Волкострелов, театральный режиссер, художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда;
- Роман Должанский, заместитель художественного руководителя Театра наций;
- Тимофей Кулябин, театральный режиссёр, главный режиссер новосибирского театра «Красный факел»;
- Алексей Новоселов, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Московского музея современного искусства (ММOМА);
- Юлия Пересильд, актриса театра и кино;
- Дмитрий Ренанский, музыкальный и театральный критик.
Фестиваль «Территория» был основан в 2006 году. В первоначальный состав арт-дирекции входили Евгений Миронов, театральный критик и куратор Роман Должанский, режиссер Кирилл Серебренников, дирижер Теодор Курентзис и продюсер Андрей Ураев. Позднее к арт-дирекции форума присоединились актриса Чулпан Хаматова и исполнительный директор ММОМА Василий Церетели. Директором фестиваля «Территория» с 2013 года является Екатерина Якимова.
XV Международный фестиваль-школа «Территория» пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября 2020 года.
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