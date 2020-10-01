В Антверпене открылась выставка Екатерины Муромцевой

© Фонд V-A-C

С 25 сентября в Музее современного искусства Антверпена M HKA проходит выставка Екатерины Муромцевой, победительницы программы «Present Continuous» фонда V–A–C и музея M HKA, направленной на поддержку новых российских художников.

Об этом сообщает пресс-служба фонда V-A-C.

Экспозиция состоит из работы «Без четверти двенадцать», использующей приемы театра теней и, по словам самой художницы, отражающей перемены, которые несет с собой каждый новый день.

В 2019 году Екатерина Муромцева стала победительницей программы «Present Continuous», а инсталляция «Без четверти двенадцать» была приобретена фондом V–A–C для постоянной коллекции антверпенского музея.

«Я рад, что выбрали самого молодого участника из представленных. "Present Continious" — это не только о настоящем, но и о будущем», — отметил директор музея M HKA Барт де Баре.

«Это инсталляция, которая раньше была показана в галерее XL и в ММСИ. Теперь она переехала в Бельгию и останется там. Я очень рада, хотя и не получилось поехать самой!», — говорит художница.

Инсталляция представляет собой графику на прозрачной пленке, проецируемой на стену с помощью лампочек. Создается театр теней из подвижных образов: череды фигур, механизмов, животных. Это множество постоянно пребывает в движении, образует единую структуру, формирующую пространство. Процессия тянется по кругу в такт вместе с ритмом истории, «музыкой революции», раздающейся шепотом и эхом, отголосками поэмы Александра Блока «Двенадцать». Фигуры наслаиваются друг на друга, перетекают одна в другую, тем самым складываются в общий орнамент, вписанный в жизнь. На глазах возникает временная длительность, состоящая из образов и действий, охваченных социальным волнением.

Инсталляция «Без четверти двенадцать» рассказывает о чувстве коллективного ожидания, о том, что мы оказываемся включены в перманентный цикл перемен. Революция из радикальной превращается в поступательную, из постиндустриального общества мы переходим в общество сетевое.

Екатерина Муромцева (р. 1990) работает в разных направлениях, от живописи до инсталляций, а также преподает рисунок и современное искусство пожилым людям







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