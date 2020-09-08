Выставка Леонида Тишкова в ГМИИ расскажет о Болдинской осени

Леонид Тишков. Пушкин и его друг сверчок © Леонид Тишков / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

9 сентября в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка рисунков художника Леонида Тишкова и состоится презентация его книги «Как Пушкин в Болдине бывал. История в картинках (в двух частях)».

Как сообщает сайт музея, открытие выставки и презентация продолжат мультимедийный проект музея «В Пушкинский с Пушкиным», главным героем которого стал графический персонаж Пушкина, созданный Леонидом Тишковым.

К 190-летию Болдинской осени художник создал новую историю, в которой он рассказывает о жизни Пушкина в Болдине.

«Осенью 1830 года Александр Сергеевич Пушкин, приехав в Болдино, попал в связи с эпидемией холеры в карантин – как сейчас принято говорить, самоизолировался... насочинял множество чудесных стихов, поэм, сказок, драм и прозаических произведений. И нам во всем надо брать пример с поэта — не отчаиваться, быть начеку с нашей сегодняшней эпидемией и творчески преображать реальность», — говорит Леонид Тишков.

В экспозицию войдут более 40 графических листов из книги комиксов «Как Пушкин в Болдине бывал. История в картинках (в двух частях)». Книга, подготовленная Леонидом Тишковым совместно с Пушкинским музеем и «ИМА-пресс», будет представлена на открытии выставки. Часть экземпляров книги будет нумерованной, с оригинальным рисунком автора.

Также на выставке можно будет увидеть прижизненные издания произведений Пушкина, созданных поэтом во время Болдинской осени.

Выставка Леонида Тишкова «Как Пушкин в Болдине бывал. История в картинках (в двух частях)» в ГМИИ продлится до 1 ноября.







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