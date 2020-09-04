Специалисты выступили с открытым письмом о кризисе реставрационной отрасли в РФ

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Около трехсот российских специалистов в области сохранения объектов культурного наследия и культурных ценностей обратились к советнику президента по культуре Владимиру Толстому и министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором призвали принять меры по выводу из кризиса реставрационной отрасли.
Письмо опубликовано на сайте «Хранители наследия», сейчас оно рассматривается в Администрации президента и Министерстве культуры.
В своем обращении реставраторы, архитекторы, искусствоведы и музейные работники пишут, что в реставрационной области произошла подмена понятия «научная реставрация» термином «ремонтно-реставрационные работы», существенно искажающим суть и цели реставрационной деятельности, а приоритетом стало получение экономической выгоды, а не реставрация.
Также авторы письма сообщают о порочной практике передачи ответственных работ не реставраторам, а строителям, о том, что создаются новые многочисленные организации, обладающие финансами, но не имеющие в своем составе квалифицированных специалистов.
Кроме того, в письме, в частности, упоминаются вымывание профессиональных кадров, отсутствие своевременного государственного финансирования, разрушение нормативной базы реставрации, уничтожение архивов специализированных реставрационных организаций, неэффективность выбора поставщиков услуг в сфере сохранения объектов культурного наследия, применение при реставрационных работах новых материалов, состав которых не исследован специалистами.
К обращению прилагается подробное описание актуальных проблем и организационных вопросов первоочередной важности, связанных с деятельностью по сохранению объектов культурного наследия.
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