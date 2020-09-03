Новое кино Австрии покажут в Москве

Кадр из фильма «Космические собаки» © CoolConnections

С 14 по 19 сентября в летнем кинотеатре «Москино Музеон» арт-объединение CoolConnections представит девятый фестиваль «Новое кино Австрии».

В программе фестиваля пять премьер:

«Разнообразие — главное условие фестиваля, однако три фильма напрямую связаны с нашей страной, — сообщают организаторы. — Оскар и Лили — дети беженцев из Чечни, пытающиеся адаптироваться к новой, только внешне благоустроенной и спокойной жизни. Революционеры (в прошлом) пытаются помочь семье своего русского друга, нелегально покинувшего родину, что приводит к непредсказуемым для австрийцев последствиям. А космические собаки – это Белка, Стрелка и их сегодняшние потомки; экспериментальный фильм целиком снят в Москве на русском языке, закадровый текст читает наш выдающийся соотечественник Алексей Серебряков».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Австрии в Москве и Райффайзенбанка







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