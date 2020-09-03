Заполняемость театральных залов увеличат до 70%

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С середины сентября театрам разрешат повысить максимально допустимую заполняемость зрительных залов с 50 до 70%.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщила на видеоконференции министров культуры стран БРИКС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Сейчас у нас заполняемость залов на 50%, — цитирует Манилову ТАСС. — Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября [заполнение] на 70% с сохранением ношения масок и перчаток».

В марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России были временно запрещены массовые мероприятия, Министерство культуры РФ объявило о приостановке деятельности всех подведомственных учреждений, включая театры.

В начале июля стало известно, что в Москве с 1 августа разрешат возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых имеется не более 3000 посадочных мест при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%.







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