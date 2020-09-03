Заполняемость театральных залов увеличат до 70%

Координаты утопии
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 2020838
С середины сентября театрам разрешат повысить максимально допустимую заполняемость зрительных залов с 50 до 70%.
Об этом сегодня, 3 сентября, сообщила на видеоконференции министров культуры стран БРИКС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
«Сейчас у нас заполняемость залов на 50%, — цитирует Манилову ТАСС. — Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября [заполнение] на 70% с сохранением ношения масок и перчаток».
В марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России были временно запрещены массовые мероприятия, Министерство культуры РФ объявило о приостановке деятельности всех подведомственных учреждений, включая театры.
В начале июля стало известно, что в Москве с 1 августа разрешат возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых имеется не более 3000 посадочных мест при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:21Институт «Стрелка» объявил набор в программу The Terraforming 2021 года
Вчера
18:22Новое кино Австрии покажут в Москве
17:10Заполняемость театральных залов увеличат до 70%
16:33Умер Дэвид Грэбер
14:01Фестиваль актуальной музыки пройдет в парке «Зарядье»
11:46Две выставки открываются на «Винзаводе»
10:32В «Космосе» покажут фильм о военной Москве под живую музыку
2 сентября 2020
18:31Ярмарка Cosmoscow объявила образовательную программу
17:11Gorillaz снова едут в МосквуВсе новости
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 2020838
Новые альбомы «СБПЧ», Вити Исаева, «Комсомольска», «АИГЕЛ» и другие заметные релизы месяца3 сентября 2020978
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20201468
Как коронавирус ударил по массовым сценам в опере2 сентября 20201358
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 20201094
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20203348
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20202649
Группа, претендующая на звание главных инди-романтиков страны, — о панковском прошлом и новом альбоме1 сентября 20201859
Что нужно знать русским людям, которым хочется поучиться в Швеции, что такое студенческий заем и почему все преподаватели и студенты в стране друг с другом на «ты»31 августа 20204584
Юрий Александров о том, что коронавирус спровоцировал культурную дискриминацию31 августа 20202775
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 20203487
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20204390