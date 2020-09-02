Центр братьев Люмьер готовит ретроспективу Наума Грановского

Наум Грановский. Химки-Ховрино. 1960-е годы © Галерея Люмьер

4 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется юбилейная ретроспективная выставка главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского (1910-1984). Организаторы выставки – Центр фотографии и фонд Still Art.

Большая ретроспективная выставка «Москва Наума Грановского 1920 — 1980» объединяет знаменитые фотографии старой Москвы 1920-х годов и сталинского периода, а также менее известные работы, созданные Грановским в эпоху советского модернизма.

В экспозицию войдут более ста работ. Она развернется в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи Люмьер, вторая часть — из непоказанных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 1950-х — 1980-х годов.

Выставка «Москва Наума Грановского 1920 — 1980» в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 31 октября. В рамках образовательной программы экскурсии по выставке проведет директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.

Открытие выставки, издание монографии «Наум Грановский 1920 – 1980», презентация которой пройдет в первый день работы выставки, а также запуск сайта фонда Наума Грановского приурочены к 110-летию со дня рождения фотографа.

В 2020–2021 годах фонд Still Art и Галерея Люмьер планируют показ выставки «Москва Наума Грановского 1920 — 1980» в разных городах России.







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