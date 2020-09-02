«Мемориал» выпустил фильм «Это личное — 2»

© Международный Мемориал

Сегодня, 1 сентября, Международный Мемориал представляет документальный фильм «Это личное – 2», в котором историки и исследователи из разных стран рассказывают о предметах, принадлежавших узникам нацистских концлагерей.

Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале Международного Мемориала. Показ приурочен к годовщине начала второй мировой войны и 75-летию Нюрнбергского процесса.

Это вторая часть видеопроекта о выставке «Это личное. Предметы из концлагерей», организованной при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта в России (первую часть, выпущенную к 75-летию освобождения нацистских концлагерей, можно посмотреть здесь).

Выставка посвящена предметам из собраний мемориальных комплексов Равенсбрюк и Заксенхаузен: фотографии, сделанные Ричардом Визелем (Австралия), сопровождены историями изображенных на них вещей и людей, которым они принадлежали (исследование Роберта Зоммера, Германия).

Об этих предметах из концлагерей, об узниках и палачах, о страшной цене, которую пришлось заплатить миру за победу над нацизмом, рассказывают участники международного видеопроекта — историки, исследователи и представители просветительских институций из разных стран:

Ален Блюм (Ассоциация Мемориал Франция);

Габриэле Войделко (Фонд имени Кёрбера, Германия);

Вера Дубина (Фонд имени Фридриха Эберта в России);

Евгений Захаров (Харьковская правозащитная группа, Украина);

Ирина Кашталян (Историческая мастерская имени Леонида Левина, Беларусь);

Евгений Коган (Книжный магазин «Бабель», Израиль);

Мария Колесникова (Культурный хаб ОК 16, Беларусь);

Марек Радзивон (Центр восточно-европейских исследований Варшавского Университета, Польша);

Ираклий Хвадагиани (Исследовательская лаборатория SovLab, Грузия);

Штепан Черноушек (Мемориал Чешская Республика);

Ирина Щербакова (Международный Мемориал, Россия).





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