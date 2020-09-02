«Мемориал» выпустил фильм «Это личное — 2»

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Сегодня, 1 сентября, Международный Мемориал представляет документальный фильм «Это личное – 2», в котором историки и исследователи из разных стран рассказывают о предметах, принадлежавших узникам нацистских концлагерей.
Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале Международного Мемориала. Показ приурочен к годовщине начала второй мировой войны и 75-летию Нюрнбергского процесса.
Это вторая часть видеопроекта о выставке «Это личное. Предметы из концлагерей», организованной при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта в России (первую часть, выпущенную к 75-летию освобождения нацистских концлагерей, можно посмотреть здесь).
Выставка посвящена предметам из собраний мемориальных комплексов Равенсбрюк и Заксенхаузен: фотографии, сделанные Ричардом Визелем (Австралия), сопровождены историями изображенных на них вещей и людей, которым они принадлежали (исследование Роберта Зоммера, Германия).
Об этих предметах из концлагерей, об узниках и палачах, о страшной цене, которую пришлось заплатить миру за победу над нацизмом, рассказывают участники международного видеопроекта — историки, исследователи и представители просветительских институций из разных стран:
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