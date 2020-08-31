Фильм из Непала победил на Канском видеофестивале

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29 августа завершился XIX Международный Канский видеофестиваль. Главный приз, «Золотой пальмовый секатор», международное жюри присудило документальному фильму режиссера Ганеша Пандая «Со-мужья» (Непал).
«Фильм, который нам прислали из Непала, поначалу казался "белой вороной" в конкурсной программе — документальная история о традиции фратернальной полиандрии, существующей в горных деревнях Непала, — прокомментировала выбор жюри арт-директор Канского видефестиваля Надежда Бакурадзе. — Тема сама по себе довольно интересная и мало изученная. Но режиссеру удалось не просто не наскучить, а максимально вовлечь зрителей при помощи невероятных героев, которых он нашел и со всей любовью нам показал. Мы будем рады вручить Ганешу Пандаю "Золотой пальмовый секатор" лично в следующем году в Канске».
Как сообщает пресс-служба Канского видеофестиваля, второй приз получила анимационная короткометражка Доминики Харрисон «Чадо» (Великобритания), диплом за третье место — «Цирковые движения» Лукаса Бергера и Марио Гайо де Карвальо (Португалия).
Лучшим российским фильмом международное жюри объявило «Ревизию» Михаила Железникова. «Звездно-полосатый Брайтон-Бич» Линн Бианчи (США) удостоился специального упоминания жюри, а «Копакабана» Маркуса Бониссона и Халила Шарифа (Бразилия) получила диплом в номинации «Выбор организаторов».
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с нею ограничений в этом году Канский видеофестиваль проходил в онлайн-формате. На круглосуточном YouTube-канале «Сопромат-ТВ» в течение недели без перерыва шло вещание для зрителей всего мира. Программа передач включала записи интервью и лекций, полнометражные и короткометражные картины, выступления поэтов и артистов, онлайн-концерт и онлайн-спектакль, обсуждения фильмов и круглые столы в прямом эфире. Каждый день на канале выходили новости Канска, подготовленные командой «Лимон-ТВ».
Весь эфирный контент «Сопромат-ТВ», за исключением фильмов, чей прокат был ограничен фестивальными показами, будет опубликован на канале в течение года.
Фестиваль проходил — ри поддержке Благотворительного Фонда Михаила Прохорова (генеральный партнер фестиваля) и администрации города Канска
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