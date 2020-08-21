Инновации в социальных технологиях обсудят на онлайн-конференции «Сетевой сентябрь»

3 и 4 сентября в онлайн-режиме пройдет конференция об инновациях в социальных технологиях «Сетевой сентябрь», организованная просветительским проектом «Теплица социальных технологий» и Гёте-Институтом. Тема конференции – «Успехи безнадежных дел».

Программа конференции «Сетевой сентябрь» опубликована на ее сайте. «Начнем с алгорейв вечеринки, потом познакомимся с технологиями в искусстве, на дебатах погрузимся в проблемы этики искусственного интеллекта, во второй день узнаем о героях года и обсудим важные проблемы некоммерческого сектора», — сообщают организаторы.

Одним из главных событий первого дня станет панель «Танец алгоритмов: этичное партнерство или борьба за объективность?». Модератор — Лилия Земнухова, социолог, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге. Конкретные проекты, в которых пытаются решать вопросы этичности алгоритмов, обсудят эксперты из Германии и России:

Михаэль Пунтшу, советник по политическим вопросам в компании iRights.Lab;

Фабио Кьюзи, руководитель проекта по подготовке отчета Automating Society за 2020 год в AlgorithmWatch;

Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы социальных технологий.



К участию в конференции приглашаются представители благотворительных, правозащитных, экологических, градозащитных организаций и проектов, участники низовых инициатив и общественных движений, журналисты, технические специалисты и волонтеры.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU