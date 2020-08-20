В Петербурге пройдет музыкальный праздник Present is Perfect

Митя Главанаков: «“Немосква” с первого шага и молча ощущалась как прямая интервенция»
Беседа о том, может ли художник остановить самоцензуру и обойти современный агитпоезд20 августа 20201029
Нина Кравиц, Shortparis и другие российские артисты с 11 по 13 сентября выступят в гавани Васильевского острова в Петербурге на музыкальном празднике Present is Perfect.
Его организаторы — Roots United, петербургская музыкальная формация, которая также проводит фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect.
«Present is Perfect — это трехдневное музыкальное посвящение фестивалю Present Perfect, саб-ивент, сохраняющий его структуру и ценности», — говорится в сообщении на сайте Roots United.
Как отмечают организаторы, лайнап полностью составлен из российских артистов. Их выступления пройдут на территории нового поп-ап пространства K-30, на прилегающей к нему набережной и в историческом производственном ангаре.
В программе Present is Perfect шоукейс лейбла «трип» Нины Кравиц с ней во главе, большой концерт группы Shortparis, наследие PPF: сцена Garden, лайв-выступления на сцене Yard, аудиовизуальные перформансы на экспериментальной сцене и завершающая воскресная вечеринка.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
10:38Умер Анджей Валицкий
Вчера
17:42В Музее Москвы откроются фотовыставки о войне
16:26В Петербурге пройдет музыкальный праздник Present is Perfect
14:41Гацалов, Григорьян и Богомолов выпустят премьеры в Пермской опере
13:36В летнем кинотеатре музея «Гараж» покажут «Сатанинское танго» Белы Тарра
12:28Объявлена программа «Ночи кино» в Москве
10:54Акунин, Парфенов и Бекмамбетов читают книги вместе с людьми с синдромом Дауна
19 августа 2020
17:02«Другая сцена» Александринки представит WhatsApp-спектакль
15:06В Москве показывают фильмы о Рюити СакамотоВсе новости
Беседа о том, может ли художник остановить самоцензуру и обойти современный агитпоезд20 августа 20201029
Ольга Рвачева о книге Амирана Урушадзе «Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону»20 августа 2020812
Александр Морозов о Вавилоне по имени Москва и о сложном выборе, перед которым стоят протесты в Беларуси20 августа 20203702
«Жираф» Анны Софи Хартманн на фестивале дебютного кино в Новой Голландии19 августа 20201216
О Викторе Сановиче — человеке и переводчике19 августа 20201797
Реинкарнация душ и образов, археология, архитектоника и смерть слона18 августа 20201592
Памяти Игоря Ефимова17 августа 20202535
После пандемии в итальянском Пезаро открылся XXVI Оперный фестиваль Россини17 августа 20202551
«“Я” не растворяется, а разбухает»: новые песня и клип героев Е-рока17 августа 20202147
Как прошел Марш свободы в Минске и почему это еще не победа тех, кто против Лукашенко, — в репортаже Анны Волынец17 августа 20203466
В Центре Гиляровского идет выставка фотографий Ильи Ильфа14 августа 20204263
Максим Ершов — о трех лучших, по его мнению, фильмах конкурса фестиваля дебютного кино в Новой Голландии14 августа 20203302