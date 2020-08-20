В Петербурге пройдет музыкальный праздник Present is Perfect

© Roots United

Нина Кравиц, Shortparis и другие российские артисты с 11 по 13 сентября выступят в гавани Васильевского острова в Петербурге на музыкальном празднике Present is Perfect.

Его организаторы — Roots United, петербургская музыкальная формация, которая также проводит фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect.

«Present is Perfect — это трехдневное музыкальное посвящение фестивалю Present Perfect, саб-ивент, сохраняющий его структуру и ценности», — говорится в сообщении на сайте Roots United.

Как отмечают организаторы, лайнап полностью составлен из российских артистов. Их выступления пройдут на территории нового поп-ап пространства K-30, на прилегающей к нему набережной и в историческом производственном ангаре.

В программе Present is Perfect шоукейс лейбла «трип» Нины Кравиц с ней во главе, большой концерт группы Shortparis, наследие PPF: сцена Garden, лайв-выступления на сцене Yard, аудиовизуальные перформансы на экспериментальной сцене и завершающая воскресная вечеринка.







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