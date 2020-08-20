Гацалов, Григорьян и Богомолов выпустят премьеры в Пермской опере

© Anke Mössner

Сегодня, 20 августа, Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского объявил планы на новый сезон. Среди оперных премьер спектакли Марата Гацалова, Филиппа Григорьяна и Константина Богомолова.

Как сообщает пермское издание «Новый компаньон», сезон откроет 5 сентября вечер балетов Джорджа Баланчина.

Также в сентябре будут показаны «Лебединое озеро» и «Евгений Онегин» Чайковского, «Севильский цирюльник» Россини и «Баядерка» Минкуса, а оркестр театра под управлением Артема Абашева исполнит ораторию Гайдна «Сотворение мира».

Первой оперной премьерой в середине октября станет «Дон Жуан» Моцарта в постановке Марата Гацалова и Артема Абашева. Также в октябрьской афише конкурс артистов балета «Арабеск», на открытии которого состоится премьера балета «Анюта» Валерия Гаврилина в постановке Владимира Васильева.

На первую половину сезона запланированы еще две премьеры. Это опера Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Филиппа Григорьяна и балет, название которого будет объявлено позже.

Во второй половине сезона в Пермской опере ожидается премьера оперы Бизе «Кармен» в постановке Константина Богомолова и возобновление оперы Пуччини «Богема» в постановке Филиппа Химмельманна.







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