Новая постоянная экспозиция появится в Музее архитектуры

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11 сентября в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве откроется для посетителей новая постоянная экспозиция «Калязин. Фрески затопленного монастыря».
Как сообщает пресс-служба Музея архитектуры, экспозиция посвящена результатам многолетней работы по изучению и сохранению коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.
Основанный преподобным Макарием Калязинским в 1434 году монастырь был одним из самых богатых и почитаемых в России. Монастырь посещали Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.
Монастырский ансамбль был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были спасены участниками экспедиции Академии архитектуры. Под руководством художника-реставратора П.И. Юкина в январе-феврале 1940 года при температуре, достигавшей –32°С, со стен Троицкого собора были сняты 126 фрагментов стенописей общей площадью 185 кв.м, 117 из этих фрагментов были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, около 30 направлены в другие музейные собрания, в том числе в коллекцию бывшего Строгановского училища.
Новая экспозиция Музея архитектуры посвящена истории разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря и деятельности музея по спасению и реставрации уникальных росписей.
Для экспозиции отобраны фрески на ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, изображения святых князей. В частности, в Музее архитектуры можно будет увидеть ктиторские прижизненные портреты Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты, фрески «Изгнание из Рая», «Строительство Вавилонской башни», «Новый Иерусалим», «Омовение ног», «Конь бледный и вороной», «Спас на престоле.
В экспозицию также войдут макеты Троицкого собора и монастырской трапезной, выполненные архитектором Иваном Леонидовым, чертежи, фиксирующие постройки монастыря на 1939 год, и документальные свидетельства деятельности экспедиции Академии архитектуры, в том числе дневник с наблюдениями и фотографии.
Отдельный раздел выставки расскажет о научной реставрации фресок, основанной на авторской методике В.П. Бурого и осуществленной в разные годы реставраторами Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.
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