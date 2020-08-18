Российские фильмы отобраны в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Кадр из фильма «Уроки фарси» © Hype Film

Сегодня, 18 августа, Европейская киноакадемия (EFA) объявила первые 32 фильма, отобранные в лонг-лист ее ежегодной премии. В него вошли «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Дау.Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.

Список опубликован на сайте EFA. На премию Европейской киноакадемии претендуют фильмы, созданные кинематографистами из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Люксмебурга, Нидерландов, Норвегиги, Палестины, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и других стран.

Как отмечает «Профисинема», обе российские картины участвовали в Берлинском фестивале 2020 года — в основном конкурсе и в секции Berlinale Special соответственно.

В лонг-лист премии EFA отобраны и другие фильмы-участники Берлинале-2020, такие как «Удалить историю» Бенуа Делепин и Густава Керверна, «Ундина» Кристиана Петцольда, «Шарлатан» Агнешки Холланд и «Отец» Срджана Голубовича, а также «Падение» Вигго Мортенсена из программы Каннского фестиваля.

В этом году из-за ограничений, введенных в странах Европы в связи с пандемией коронавируса COVID-19, руководство Европейской академии объявляет лонг-лист в два этапа. Вторая половина списка будет опубликована в сентябре. В нее войдут фильмы, премьера которых должна была состояться до 31 мая, дедлайна квалификационного срока, но была сорвана из-за пандемии.

Номинанты 33-го сезона премии Европейской киноакадемии будут наваны 7 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье, награждение лауреатов пройдет 12 декабря в Рейкьявике.







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