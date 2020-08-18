Польское кино покажут в Москве

Кадр из фильма Агнешки Холланд «Мистер Джонс» © Festiwal Filmów Polskich Wisła

С 27 августа по 3 сентября в Москве пройдет 13-й фестиваль польских фильмов «Висла». В его программе более 40 полнометражных игровых и документальных картин, а также мультфильмы и сборники короткого метра.

Площадками фестиваля «Висла» станут кинотеатр «Пять звезд на Павелецкой» и кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи.

В конкурсной секции участвуют девять фильмов, в том числе «Тело Христово» Яна Комасы, «Мистер Джонс» Агнешки Холланд, «Супернова» Бартоша Крухлика и «Конец сладкого дня» Яцека Борцуха.

«Панорама польского кино» представит новые игровые полнометражные фильмы Кшиштофа Занусси, Михаила Венгжина, Павла Боровского, Марико Бобрика и Томаша Конецки. Еще пять картин вошли в блок «Документальная Польша».

Специальная секция «В тени Злого» посвящена жизни и творчеству прозаика, журналиста и музыкального критика Леопольда Тырманда. В нее вошли документальные фильмы о писателе и игровые картины по его сценариям.

Кроме того, в афише фестиваля телеспектакли, полнометражная анимация, короткометражные работы студентов Киношколы имени Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета, киноэтюды Студии Мунка и специальный показ документального фильма «Ингарден» Войцеха Шульчиньского, посвященного польскому философу Роману Ингардену.

Фестиваль «Висла» вернется в Москву в ноябре с ретроспективой Януша Маевского. В блоке, созданном совместно с Польским культурным центром в Москве, будут представлены «Черный Мерседес», «Эксцентрики, или по солнечной стороне улицы», «Урок мертвого языка» и еще десять фильмов режиссера.







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