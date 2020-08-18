Объявлена внеконкурсная программа Канского видеофестиваля

Кадр из фильма «Co-husband» (Непал) © Международный Канский видеофестиваль

Кинопоказы, спектакли, концерты, дискуссии и лекции вошли во внеконкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля, который будет проходить с 23 по 29 августа в формате круглосуточного вещания на YouTube-канале СОПРОМАТ-ТВ.

Конкурсная программа разделена на 10 частей, каждую из них покажут три раза для зрителей и членов жюри в разных часовых поясах. Для участия в международной конкурсной программе в этом году отобраны 35 короткометражных фильмов из 18 стран. Победитель фестиваля получит приз «Золотой пальмовый секатор».

Вне конкурса будут показаны избранные фильмы Фестиваля португальского кино, картины американской независимой киностудии Troma Entertainment с комментариями режиссера Тома Демикко и подборку документальной анимации, которую подготовила программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер. В спецпрограмме «Канск-классика» будут представлены картины «Россия как сон», «Волга-Волга», «И смех, и грех», «Сказки» и другие фильмы, созданные в разные годы участниками фестиваля.

В лекционную часть фестиваля вошли программы шеф-редактора сайта «Искусство кино» Евгения Майзеля («Американский киноавангард середины XX века»), искусствоведа Лизы Плавинской («Великий русский авангард — запросто!») и художницы Варвары Плавинской («Авангардное мышление в моде»). В программе «Резко-континентальные шумы» обозреватель COLTA.RU и редактор Makers of Siberia Сергей Мезенов обсудит с музыкантами из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Томска и Омска новую сибирскую музыку.

Большую программу «Неактуальное искусство» подготовил для фестиваля его экс-президент Андрей Сильвестров. В нее войдут онлайн-спектакль «Сипурим-шпиль II» и работы мастерских коллективного кино «Пушкинский.Youth» и «Сны на районе», а также тематические блоки, посвященные жанру VR-поэзии и использованию медиа в музейной отрасли.

Кроме того, на фестивале при поддержке Российского еврейского конгресса будет реализован социокультурный проект «Сибирские острова. Канск», а в самом Канске откроют новый арт-объект художника Ильи Вознесенского.

Межпрограммное пространство СОПРОМАТ-ТВ будет состоять из роликов и коротких фильмов, созданных специально для Канского видеофестиваля. Выпускница «Сибирского видеокампуса» Регина Федишина подготовила экспериментальное «Учебное пособие по сопромату», а актер и телеведущий Сергей Пахомов — научно-познавательную программу «СОПРОМАТ и Пахом». Канские видеохудожники сделали кинозарисовки на музыкальные композиции друзей фестиваля Псоя Короленко, Леонида Федорова, Антона Силаева, групп «Крузенштерн и пароход», Der Finger, Secret Chiefs 3. Среди участников ток-шоу «Что такое сопромат» соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова, искусствовед Леонид Бажанов, историк Анатолий Голубовский, дизайнер Игорь Гурович, музыкант Андрей Кагадеев и режиссер Эви Шуберт.

Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.

Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова







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