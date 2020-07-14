В России появился Союз экскурсоводов

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Сотрудники музеев и экскурсионных бюро и независимые исследователи из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, Твери, Рязани, Кемерово, Томска и других городов объединились в новое профессиональное сообщество – Союз экскурсоводов России.
Основные принципы Союза экскурсоводов изложены в декларации, опубликованной на его сайте. Участники сообщества называют себя популяризаторами и исследователями культурного, исторического, природного наследия России и отстаивают право любого гражданина заниматься этой деятельностью.
Экскурсоводы поддерживают любые формы профессионального образования и саморазвития, но выступают против обязательной аттестации и региональных ограничений.
«Месяц назад мы с коллегами собрались, чтобы консолидировать усилия по борьбе с бессмысленным и опасным с нашей точки зрения законопроектом об обязательной аттестации гидов. Мы общались с властями, готовили список поправок. В какой-то момент пришло осознание, что нам надо выступать от имени единой организации. Родилась идея создания Союза экскурсоводов России. И вот мы его учредили. Борьба против обязательной аттестации — лишь одна из наших насущных задач. Если говорить об общих целях — это, конечно, взаимная информационная поддержка, творческое и бизнес-партнерство, содействие развитию профессии и многое другое», — говорит один из идеологов Союза экскурсоводов России, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.
Также среди членов союза исследователь авангарда и постконструктивизма, куратор Центра авангарда на Шаболовке Александра Селиванова, научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин, сооснователь общественного движения «Архнадзор» Александр Можаев, руководитель экскурсионного проекта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева, экскурсовод и модератор сайта старинных фотографий pastvu.com Алексей Дедушкин, экскурсовод, автор исследований по архитектуре и путеводителей по архитектуре Москвы 1920-х — 1930-х годов Николай Васильев.
Вступить в Союз экскурсоводом можно, заполнив онлайн-анкету.
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