Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа

О свободе дискуссий в вакууме. Критика «Письма ста пятидесяти» слева
Мимо чего промахиваются авторы «Письма ста пятидесяти»? Реакция Кирилла Медведева14 июля 20201136
В связи со снятием ограничений на работу кинотеатров в Москве организаторы фестиваля документального кино Beat Film Festival объявили новые даты его проведения — с 1 по 14 августа.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, он будет проходить в двух форматах: офлайн в московских кинозалах и онлайн на платформе «КиноПоиск HD», где будут представлены почти все фильмы программы.
Продажа билетов на офлайн-сеансы уже открыта на сайте Beat Film Festival.
Также известно расписание секции гала-премьер, в которую вошли фильмы «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте», «Colette, любовь моя», «Мэйден», «По волнам: Искусство звука в кино» и «Марта Купер: история о граффити».
В образовательной программе Beat Film Festival 2020:
Образовательная программа будет дополняться.
Полное расписание показов Beat Film Festival 2020 появится на сайте фестиваля в течение недели.
Все площадки фестиваля будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и правительства Москвы — это ограниченная заполняемость зала, социальная дистанция на входе, маски на персонале и волонтерах, обработка помещения после каждого сеанса и другие меры безопасности.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:56В России появился Союз экскурсоводов
17:33Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа
16:41«Музей самоизоляции» создается в Москве
14:40Открывается онлайн-проект «Альманах-огонь»
14:07Московская международная книжная ярмарка пройдет в обычном режиме
13:28На территории Бадаевского пивзавода построят жилой комплекс
12:25Российским кинотеатрам разрешили выйти из карантина
10:56Выходит сборник «Новая критика»
13 июля 2020
17:04Обращение американских славистов к руководству НИУ ВШЭВсе новости
Мимо чего промахиваются авторы «Письма ста пятидесяти»? Реакция Кирилла Медведева14 июля 20201136
Анна Борисова выясняет, стоит ли искусству комментировать пандемию14 июля 2020632
Звезда инди-рока о терапевтическом альбоме «Капля крови Создателя», о молчании в 2000-х и конфликте с лейблом14 июля 20201124
Музыковед Марина Раку о редукции классического наследия как постоянно возобновляющемся историческом явлении13 июля 20202255
Лучшие мультфильмы онлайн-выпуска Анси-202013 июля 20201353
Две недели накануне коронакризиса. Часть III10 июля 20203145
Британский писатель и музыкант Джеймс Янг считает, что люди, подписавшие «Письмо ста пятидесяти», сами вырыли себе яму, в которой оказались10 июля 20206438
Философ Артемий Магун об обсессивном перерождении революционной эмоции в садистское Сверх-Я и о том, что делать с этим в России10 июля 20205612
Поэт и эссеист Алексей Цветков о письме в Harper's Magazine, давлении слева и о минимальном либерализме10 июля 20206600
Алена Ельцова о подводных камнях работы в кризисном центре10 июля 20203634
Анастасия Семенович возвращается к двум главным выставкам начала пандемии9 июля 20203387
Шоумен и художник — о «пахомовской фрикатронике», бормотухе в искусстве, преемственности с Мамоновым и деде Пахоме9 июля 20205578