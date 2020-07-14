Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа

Кадр из фильма «В погоне за Бэнкси» © Beat Film Festival

В связи со снятием ограничений на работу кинотеатров в Москве организаторы фестиваля документального кино Beat Film Festival объявили новые даты его проведения — с 1 по 14 августа.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, он будет проходить в двух форматах: офлайн в московских кинозалах и онлайн на платформе «КиноПоиск HD», где будут представлены почти все фильмы программы.

Продажа билетов на офлайн-сеансы уже открыта на сайте Beat Film Festival.

Также известно расписание секции гала-премьер, в которую вошли фильмы «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте», «Colette, любовь моя», «Мэйден», «По волнам: Искусство звука в кино» и «Марта Купер: история о граффити».

В образовательной программе Beat Film Festival 2020:

Паблик-ток к премьере фильма «В погоне за Бэнкси» совместно с Мультимедиа Арт Музеем, Москва при участии его директора Ольги Свибловой, а также паблик-ток совместно с онлайн-галереей Sample о коммерческом измерении стрит-арта;

Дискуссия творческого объединения «Артмоссфера» о документации стрит-арта к премьере фильма «Марта Купер: история о граффити»;

Дискуссия к фильму «Colette, любовь моя» будущего, организованная независимым изданием о моде, красоте и современной культуре The Blueprint;

Дискуссия к фильму «Мэйден» вместе с парусной школой «Сила Ветра»;

Паблик-ток к премьере фильма «Говорит Трумен Капоте» с литературным критиком Анной Наринской;

Паблик-ток к фильму «По волнам: искусств звука в кино» с музыкальным журналистом Львом Ганкиным о тонкостях профессии саунд-дизайнера.

Образовательная программа будет дополняться.

Полное расписание показов Beat Film Festival 2020 появится на сайте фестиваля в течение недели.

Все площадки фестиваля будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и правительства Москвы — это ограниченная заполняемость зала, социальная дистанция на входе, маски на персонале и волонтерах, обработка помещения после каждого сеанса и другие меры безопасности.







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