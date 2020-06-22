Открыт прием заявок на участие в арт-резиденции в Аомори

© АСАС

Центр современного искусства «Заря» в рамках международной программы резиденциального обмена «Контактные зоны: Дальний Восток» принимает заявки от междисциплинарных художников и исследователей из России, желающих принять участие в резиденции в центре современного искусства ACAC в городе Аомори (Япония).

Как сообщает сайт ЦСИ «Заря», набор участников продлится до 1 августа, резиденция пройдет осенью 2020 года (возможен перенос на более позднее время в связи с пандемией COVID-19).

Участвовать в программе могут российские художники, кураторы, исследователи в области культуры и искусства, а также представители современного танца.

Кандидатам предлагается разработать исследовательские проекты, исходя из конкретных временных периодов, тем или явлений в рамках более широкого междисциплинарного исследования и сравнительного анализа, посвященного истории, искусству и культуре России и Японии.

Окончательное решение по полученным заявкам будет принято в конце августа.

Aomori Contemporary Art Centre (АСАС) был открыт в городе Аомори на севере острова Хонсю в 2001 году. Своей главной задачей центр ставит работу арт-резиденции, обмены идеями и возможностями между художниками, студентами и местными жителями.

Пространство АСАС включает в себя большую галерею (543 кв.м), где участники резиденции могут сделать выставочный проект. Участие в отчетной выставке не обязательно, можно провести лекцию, мастер-класс или перформанс.



















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