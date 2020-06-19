«Пилигрим» показывает российский фильм из программы Роттердамского фестиваля

Сегодня, 19 июня, платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма выпускницы Московской школы нового кино Томы Селивановой «Корова», который в 2019 году участвовал в официальной конкурсной программе Роттердамского кинофестиваля и в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр».

Фильм доступен для бесплатного и легального просмотра на «Пилигриме». После просмотра каждый зритель сможет поддержать финансово создателей фильма.

«Корова» (25 мин, Россия, 2019)



Режиссер: Тома Селиванова

Оператор: Флориан Берутти

В ролях: Светлана Булгакова, Александра Кроткова, Ольга Тебенихина



Синопсис: Прикованная к постели бабушка, набожная мать и современная дочь живут одной семьей на окраине Москвы. Три параллельные жизни текут мимо друг друга в холодных пространствах вечной зимы.



Онлайн-премьера проводится при поддержке Московской школы нового кино и журнала «Сеанс».







































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