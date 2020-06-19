«Пилигрим» показывает российский фильм из программы Роттердамского фестиваля

Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание
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Сегодня, 19 июня, платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма выпускницы Московской школы нового кино Томы Селивановой «Корова», который в 2019 году участвовал в официальной конкурсной программе Роттердамского кинофестиваля и в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр».
Фильм доступен для бесплатного и легального просмотра на «Пилигриме». После просмотра каждый зритель сможет поддержать финансово создателей фильма.
Онлайн-премьера проводится при поддержке Московской школы нового кино и журнала «Сеанс».
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