 
14:32 19 июня 2020Новости
621
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Пилигрим» показывает российский фильм из программы Роттердамского фестиваля

News_detailed_picture© «Пилигрим»

Сегодня, 19 июня, платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма выпускницы Московской школы нового кино Томы Селивановой «Корова», который в 2019 году участвовал в официальной конкурсной программе Роттердамского кинофестиваля и в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр».

Фильм доступен для бесплатного и легального просмотра на «Пилигриме». После просмотра каждый зритель сможет поддержать финансово создателей фильма.

  • «Корова» (25 мин, Россия, 2019)

    Режиссер: Тома Селиванова
    Оператор: Флориан Берутти
    В ролях: Светлана Булгакова, Александра Кроткова, Ольга Тебенихина

    Синопсис: Прикованная к постели бабушка, набожная мать и современная дочь живут одной семьей на окраине Москвы. Три параллельные жизни текут мимо друг друга в холодных пространствах вечной зимы.


Онлайн-премьера проводится при поддержке Московской школы нового кино и журнала «Сеанс».


















Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте