Открыта запись в фотокружок Ксении Плотниковой

Просветительский проект InLiberty проводит набор во взрослую группу онлайн-курса фотографа Ксении Плотниковой.

Пять полуторачасовых занятий курса «Фотография: кружок Ксении Плотниковой» будут проходить в Zoom. На каждом из них смогут одновременно работать не более 20 участников.

Расписание и темы занятий:

19 июня — Почему мы фотографируем (и рассматриваем чужие фотографии)?

— Почему мы фотографируем (и рассматриваем чужие фотографии)? 25 июня — (Мульти)медиа

— (Мульти)медиа 2 июля — Как (и зачем) фотографировать предметы?

— Как (и зачем) фотографировать предметы? 9 июля — Как (и что) снимать на улице?

— Как (и что) снимать на улице? 16 июля — Как делать портреты (и что они могут рассказать)?

Ведущая кружка — Ксения Плотникова, основатель агентства «Юность» и фотокружка для подростков «Блик», куратор направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и фотограф лагеря «Камчатка»

«Фотография сегодня — универсальный язык коммуникации, она чрезвычайно распространена, мы не мыслим общения без фотографий. При этом очень немногие люди умеют говорить на этом языке грамотно, — говорит Ксения Плотникова. — Главную задачу кружка я вижу в том, чтобы вызвать интерес слушателей к исследованию жизни при помощи фотографии, научить вглядываться в окружающую действительность, анализировать ее, используя фотографию как инструмент».



























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