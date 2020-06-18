Открыта запись в фотокружок Ксении Плотниковой

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Просветительский проект InLiberty проводит набор во взрослую группу онлайн-курса фотографа Ксении Плотниковой.
Пять полуторачасовых занятий курса «Фотография: кружок Ксении Плотниковой» будут проходить в Zoom. На каждом из них смогут одновременно работать не более 20 участников.
Расписание и темы занятий:
Ведущая кружка — Ксения Плотникова, основатель агентства «Юность» и фотокружка для подростков «Блик», куратор направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и фотограф лагеря «Камчатка»
«Фотография сегодня — универсальный язык коммуникации, она чрезвычайно распространена, мы не мыслим общения без фотографий. При этом очень немногие люди умеют говорить на этом языке грамотно, — говорит Ксения Плотникова. — Главную задачу кружка я вижу в том, чтобы вызвать интерес слушателей к исследованию жизни при помощи фотографии, научить вглядываться в окружающую действительность, анализировать ее, используя фотографию как инструмент».
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