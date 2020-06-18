Экспериментальная выставка о Николае Кузнецове откроется в Екатеринбурге

© Kvorning Design

25 июня начнет работу экспериментальная экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают», созданная датским архитектурным и дизайнерским бюро Kvorning Design для Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Екатеринбурге.

Выставка посвящена советскому разведчику и партизану Николаю Кузнецову (1911–1944).

Создатели экспозиции описывают ее так:

Место гибели Николая Кузнецова установлено. Время — момент взрыва гранаты, оставляющий мизансцену в напряжении. Стены образуют визуальный портал в выставочное пространства, блокируя прямой обзор. Посетители получают поисковые фонарики перед входом в главное выставочное пространство. С этого момента они выходят из дома и вступают в роль следователя.

Несколько уровней повествования вплетаются друг в друга; сопоставляя биографию главного героя с рядом фактов, на всем протяжении маршрута. Концепция сценографии включает в себя ряд интересных экспозиционных приемов, таких как расцвечивание скрытого текста ультрафиолетовыми фонариками, использование зеркал в архитектуре пространства (некоторые из них представляют собой обманки с спрятанной внутри визуальной информацией).

Посетители исследуют, расследуют, изучают экспозицию. Выставочное освещение, звуковой дизайн и анимированные проекции используются для создания уникальной атмосферы секретности и тайны.

«Личность известного российского героя Второй мировой войны, разведчика Николая Кузнецова, является загадкой от начала и до конца. Удивительно, как Kvorning Design описывает жизнь настоящего русского Джеймса Бонда: вся концепция экспозиции окутана атмосферой тайны, предлагая захватывающий исследовательский опыт для посетителей», — говорит директор Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.















Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU