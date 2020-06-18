Исследование выставочных проектов обсудят онлайн

© Наталья Смолянская

23 июня в онлайн-формате с участием кураторов, исследователей и художников из Германии, России и Франции состоится круглый стол «Позиция исследователя современных выставочных проектов: между теорией и практикой».

Круглый стол завершает мини-конференцию «Выставка как способ анализа современности. Этика и политика выставочных проектов», организованную группой «Место искусства» совместно с Аспирантской школой по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

Начало в 19:00, для того, чтобы смотреть дискуссию или принять в ней участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Позиция исследователя в наше время обладает той же подвижностью, что и сам медиум выставки, и часто конструируется в процессе отношений между событием и субъектом. Как трансформируется роль куратора и исследователя сегодня? Насколько куратор может отвечать за этику и политику курируемого им проекта? Каким образом куратор создает и/или организует выставку? Насколько куратор может быть и исследователем выставочного процесса? Что означает statement куратора? Участники дискуссии обсудят личный опыт взаимодействия с выставочными проектами, а также конкретные проблемы, затронутые во время предыдущих выступлений.

Участники:

Соня Лау — куратор и культурный продюсер (Берлин);

Николя Одюро — куратор, до 2020 года директор Центра изобразительных искусств Сен-Фонса (Франция);

Наталья Приходько — исследователь и арт-критик, докторант в Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж);

Виктория Белоненко, Полина Лукина, Татьяна Миронова, Кристина Пестова — участницы проекта «Место искусства»;

Наталья Смолянская – куратор, художник, руководитель семинара «Место искусства».

Модератор: Анна Журба — исследователь, куратор Московского музея современного искусства.















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