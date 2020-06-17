Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»

© Ясная Поляна / YouTube

Сегодня, 17 июня, соучредители литературной премии «Ясная Поляна» объявили длинный список 2020 года в главной номинации, «Современная русская проза».

Из 150 произведений, выдвинутых на премию, в список отобраны 39 книг, среди авторов которых Сергей Беляков, Ксения Букша, Александр Иличевский, Тимур Кибиров, Валерия Пустовая, Александр Стесин, Олег Хафизов, Евгений Чижов.

Полностью длинный список в номинации «Современная русская проза» опубликован на сайте премии «Ясная Поляна».

Короткий список «Современной русской прозы» объявят в сентябре на Писательских встречах в Ясной Поляне.

«В этом году встречи особенные — они будут проводится в 25-й раз – и, как всегда, соберут лауреатов, финалистов премии и друзей Ясной Поляны. Нам важно, что премия была придумана вместе с компанией Samsung именно на Писательских встречах 18 лет назад», — прокомментировал председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ Владимир Толстой.

Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — «определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени».



























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