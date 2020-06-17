Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»

Проект, который помогает музыкантам и их менеджерам, нужно поддержать
Зоя Скобельцына об образовательно-развлекательной платформе Onlineup17 июня 2020444
Сегодня, 17 июня, соучредители литературной премии «Ясная Поляна» объявили длинный список 2020 года в главной номинации, «Современная русская проза».
Из 150 произведений, выдвинутых на премию, в список отобраны 39 книг, среди авторов которых Сергей Беляков, Ксения Букша, Александр Иличевский, Тимур Кибиров, Валерия Пустовая, Александр Стесин, Олег Хафизов, Евгений Чижов.
Полностью длинный список в номинации «Современная русская проза» опубликован на сайте премии «Ясная Поляна».
Короткий список «Современной русской прозы» объявят в сентябре на Писательских встречах в Ясной Поляне.
«В этом году встречи особенные — они будут проводится в 25-й раз – и, как всегда, соберут лауреатов, финалистов премии и друзей Ясной Поляны. Нам важно, что премия была придумана вместе с компанией Samsung именно на Писательских встречах 18 лет назад», — прокомментировал председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ Владимир Толстой.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — «определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:43Серебренников снимет сериал о Тарковском
17:18Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон
16:18Начинается онлайн-конференция «Город после»
15:35Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»
15:01«Эшколот» приглашает на онлайн-тур по великой синагоге старого Каира
14:30Московские музеи открываются после карантина
12:27Начался сбор средств в поддержку филармонии «Триумф»
11:32«Гараж» и «Стрелка» проведут презентацию своего первого совместного издания
16 июня 2020
18:20The Independent заговорит по-русскиВсе новости
Зоя Скобельцына об образовательно-развлекательной платформе Onlineup17 июня 2020444
Никита Елисеев о «Седьмой щелочи» Полины Барсковой17 июня 20201471
Дневник Вильгельма Шенрока как книга художника16 июня 20201168
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 20202791
Политолог Виталий Шкляров объясняет из Вашингтона, почему протестующие — большей частью тоже расисты, что такое «пытка тысячи порезов» и почему Америке нужна «третья партия»16 июня 20202463
Странствующий мусор истории в ММСИ16 июня 20201062
Команда «Скорохода» о карантинном «замедлении» и карантинной «Love'kе»16 июня 2020744
Доцент журфака МГУ Екатерина Сивякова — о том, как безжалостно прозрачный онлайн должен вести к слому иерархий в высшем образовании15 июня 20201727
Лекция профессора Университета имени Гете во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер15 июня 20201275
Борух Горин о «Книжниках»15 июня 20201527
Человек, который перевел рэп на русский язык, — о том, как хип-хоп появился в Москве, и о новом альбоме «ALI»11 июня 20205228
Перед плебисцитом 1 июля Александр Замятин разбирает популярный постсоветский нарратив о «рабском менталитете» и инертном «русском народе», которому не нужна свобода11 июня 20207366