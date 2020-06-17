«Эшколот» приглашает на онлайн-тур по великой синагоге старого Каира

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21 июня историк-востоковед Йорам Мейталь проведет бесплатную онлайн-экскурсию по 3D-модели синагоги Бен-Эзра – великой синагоги старого Каира. Экскурсию организует культурно-образовательный проект «Эшколот».
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Из дюжины сохранившихся синагог Каира во всем мире известна одна — тысячелетняя синагога Бен-Эзра, в которой в конце XIX века нашли хранилище древних еврейских, арамейских и иудео-арабских рукописей, сообщает сайт проета «Эшколот». Сейчас коллекция, известная как Каирская гениза, хранится в рукописных собраниях библиотек в разных странах мира.
Эта древняя синагога интересна не только как «синагога генизы», но и как памятник архитектуры и искусства. Сегодня благодаря панорамным снимкам высочайшего качества, собранным в 3D-макет ее можно посетить виртуально, но «ключи» к пониманию синагоги Бен-Эзра хранятся у специалистов-историков и искусствоведов.
Онлайн-экскурсию 21 июня будет вести профессор Йорам Мейталь, руководитель проекта по сохранению еврейского наследия Египта. Он знает про синагогу Бен-Эзра больше, чем кто бы то ни было, поскольку изучал и документировал ее последние 10 лет.
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