«Эшколот» приглашает на онлайн-тур по великой синагоге старого Каира

21 июня историк-востоковед Йорам Мейталь проведет бесплатную онлайн-экскурсию по 3D-модели синагоги Бен-Эзра – великой синагоги старого Каира. Экскурсию организует культурно-образовательный проект «Эшколот».

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Из дюжины сохранившихся синагог Каира во всем мире известна одна — тысячелетняя синагога Бен-Эзра, в которой в конце XIX века нашли хранилище древних еврейских, арамейских и иудео-арабских рукописей, сообщает сайт проета «Эшколот». Сейчас коллекция, известная как Каирская гениза, хранится в рукописных собраниях библиотек в разных странах мира.

Эта древняя синагога интересна не только как «синагога генизы», но и как памятник архитектуры и искусства. Сегодня благодаря панорамным снимкам высочайшего качества, собранным в 3D-макет ее можно посетить виртуально, но «ключи» к пониманию синагоги Бен-Эзра хранятся у специалистов-историков и искусствоведов.

Онлайн-экскурсию 21 июня будет вести профессор Йорам Мейталь, руководитель проекта по сохранению еврейского наследия Египта. Он знает про синагогу Бен-Эзра больше, чем кто бы то ни было, поскольку изучал и документировал ее последние 10 лет.



































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