«Гараж» и «Стрелка» проведут презентацию своего первого совместного издания

© «Гараж» / Strelka Press

18 июня в онлайн-режиме состоится презентация книги американской художницы Оливии Эрлангер и американского архитектора Луиса Ортеги Говелы «Гараж» – первого совместного издания Музея современного искусства «Гараж» и Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Начало в 19:00, зарегистрироваться для бесплатного просмотра онлайн-трансляции можно на сайте «Стрелки».

В своей книге Оливия Эрлангер и Луис Ортега Говела исследуют, как обычный автомобильный гараж превратился из пространства для хранения техники в символ контркультуры и модных стартапов. Они обращаются к гаражной мифологии и ее героям, таким как Фрэнк Ллойд Райт и Уолт Дисней, Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард, Стив Джобс и Стив Возняк, Курт Кобейн и Гвен Стефани. Книга проиллюстрирована коллажами авторов и фотографиями гаражных дверей Лос-Анджелеса 1970-х.

На английском языке книгу «Гараж» впервые выпустило издательство MIT в конце 2018 года. Русский перевод вышел в апреле 2020 года и стал первым совместным изданием музея «Гараж» и издательства Strelka Press.

На онлайн-дискуссии 18 июня авторы книги и директор музея «Гараж» Антон Белов обсудят, как и почему гараж стал символом контркультуры и синонимом профессиональной свободы.







































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