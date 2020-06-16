Объявлены фильмы кураторских программ Beat Film Festival

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Сегодня, 16 июня, международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2020 анонсировал фильмы, вошедшие в кураторские программы, которые представляют журналисты Александр Горбачев и Юрий Сапрыкин.
Программа журналиста и сценариста компании Lorem Ipsum Александра Горбачева называется «Наперекор». Ее герои — активисты, бунтари, несогласные, те, кто бросают вызов нашему миру и, возможно, прямо сейчас определяют контуры нашего будущего.
Программа журналиста, критика и руководителя проекта «Полка» Юрия Сапрыкина под названием «Вне игры» посвящена людям и сообществам, добровольно сошедшим с корабля современности, живущим параллельно трендам, не вписавшимся в мейнстрим.
Beat Film Festival 2020 пройдет в онлайн- и офлайн-форматах с 21 июля по 2 августа.
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