Объявлены фильмы кураторских программ Beat Film Festival

Кадр из фильма «Книготорговцы» © Beat Film Festival

Сегодня, 16 июня, международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2020 анонсировал фильмы, вошедшие в кураторские программы, которые представляют журналисты Александр Горбачев и Юрий Сапрыкин.

Программа журналиста и сценариста компании Lorem Ipsum Александра Горбачева называется «Наперекор». Ее герои — активисты, бунтари, несогласные, те, кто бросают вызов нашему миру и, возможно, прямо сейчас определяют контуры нашего будущего.

«Под запись» (On the Record) — в фильме главная героиня требует расследования сексуальных преступлений знаменитого хип-хоп продюсера и основателя лейбла Def Jam Рассела Симмонса; премьера громкой ленты — ее продюсером значилась Опра Уинфри, снявшая свое имя из титров в последний момент — состоялась на фестивале «Санденс»;

«Армия плюс» (Fat Front) — лента, в которой обаятельные скандинавские деятельницы бодипозитив-движения борются со стигматизацией нестандартных тел;

«Сейчас или никогда» (Now) рисует мощный портрет Греты Тунберг и других юных активистов, протестующих против игнорирования глобальных проблем;

«Ништяк, браток» (Feels Good Man) — история Лягушонка Пепе, героя комикса Мэтта Фьюри, в которой столкнулись две стороны: интернет-тролли с помощью Пепе взрывают американскую политкорректность, а его создатель-художник пытается реабилитировать свое творение;

«Сбежавшая» (Saudi Runaway), также вошедшая в секцию гала-премьер, рассказывает об одиночном бунте против патриархата и репрессивного государства: девушка из Саудовской Аравии готовит побег из страны и от навязанной родственниками свадьбы.

Программа журналиста, критика и руководителя проекта «Полка» Юрия Сапрыкина под названием «Вне игры» посвящена людям и сообществам, добровольно сошедшим с корабля современности, живущим параллельно трендам, не вписавшимся в мейнстрим.

«Книготорговцы» (Booksellers) — фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи;

«Swans: Where Does a Body End?» — 40 лет истории группы Swans и ее лидера, великого нонконформиста Майкла Джиры, похожих на исступленные ритуалы концертов, бесстрашных экспериментов и поисков трансцендентного в музыке;

«Разбитый нос, пустые карманы» (Bloody Nose, Empty Pockets) — фильм, действие которого напротив укладывается в один день: закрывающийся навсегда бар в Лас-Вегасе, пришедшие попрощаться колоритные завсегдатаи, искренние разговоры ни о чем — и обо всем на свете;

«Вера» (Faith) — черно-белая картина, которая погружает зрителя в жизнь странной итальянской секты «воинов света»: католических монахов, изучающих кунг-фу и устраивающих безумные рейвы в ожидании конца света.

Beat Film Festival 2020 пройдет в онлайн- и офлайн-форматах с 21 июля по 2 августа.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU