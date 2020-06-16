«Полигон» представит независимые культурные инициативы Казани

«Собирался анамнез, определялось психическое состояние»
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 2020186
Презентации лучших низовых культурных инициатив Казани вошли в июньскую программу образовательного курса «Полигон 2.0: актуальные практики современной культуры», который организуют фонд регионального развития «Содружество» и культурный центр «Полигон».
В онлайн-встречах программы примут участие арт-менеджеры, сотрудники музеев, искусствоведы, исследователи, журналисты, чья активность прямо влияет на культурную среду и облик города.
Первая встреча состоится 16 июня. Арт-директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский расскажет о том, зачем городу независимые культурные центры.
19 июня на встрече с учредителем фонда «Живой город» Артемом Силкиным речь пойдет о том, как возникла идея развивать новые театральные тренды в Казани и каких успехов удалось достичь.
«Казань, совершившая за 10 лет стремительный рывок в ряд российских городов-лидеров современной культуры, сделала это прежде всего благодаря жителям, активность которых нашла понимание и поддержку местного сообщества и региональной власти, – говорит руководитель культурного центра «Полигон» Михаил Кузьмин. — Сегодня культура здесь говорит на языке, который понятен в любой точке мира, создается креативная среда, которая рождает события мирового уровня, привлекает гостей, туристов, повышает качество жизни и уровень культуры горожан. Наш обзор — это репрезентация лучших независимых городских практик и низовых инициатив, актуализирующих культурный ландшафт современной Казани».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:56БДТ устраивает благотворительный показ спектакля «Алиса»
16:17Проект NEMOSKVA продолжится в Петербурге
15:14Объявлены фильмы кураторских программ Beat Film Festival
14:07«Полигон» представит независимые культурные инициативы Казани
13:20День рождения Сергея Курёхина отпразднуют онлайн
12:35Группа «АукцЫон» запустила круглосуточное телевидение
Вчера
18:13«Мемориал» организует лекцию, посвященную памяти о ГУЛАГе во Франции
17:18Из «Ведомостей» уволились все заместители главреда
16:38Объявлен длинный список премии «Просветитель»Все новости
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 2020186
Политолог Виталий Шкляров объясняет из Вашингтона, почему протестующие — большей частью тоже расисты, что такое «пытка тысячи порезов» и почему Америке нужна «третья партия»16 июня 2020388
Странствующий мусор истории в ММСИ16 июня 2020353
Команда «Скорохода» о карантинном «замедлении» и карантинной «Love'kе»16 июня 2020287
Доцент журфака МГУ Екатерина Сивякова — о том, как безжалостно прозрачный онлайн должен вести к слому иерархий в высшем образовании15 июня 20201191
Лекция профессора Университета имени Гете во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер15 июня 2020876
Борух Горин о «Книжниках»15 июня 20201112
Человек, который перевел рэп на русский язык, — о том, как хип-хоп появился в Москве, и о новом альбоме «ALI»11 июня 20204587
Перед плебисцитом 1 июля Александр Замятин разбирает популярный постсоветский нарратив о «рабском менталитете» и инертном «русском народе», которому не нужна свобода11 июня 20206467
Хрупкость, броня и пылающие сердца Дарьи Абдуллиной10 июня 20202758
Есть ли у Ecocup соперники и соратники? И на что вам стоит попасть, когда вы окажетесь в освобожденной от карантина Европе?10 июня 20201516
Анастасия Цымбал о Никитинском театре, краудфандинге и онлайн-премьерах10 июня 20201951