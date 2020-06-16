«Полигон» представит независимые культурные инициативы Казани

© Центр современной культуры «Смена»

Презентации лучших низовых культурных инициатив Казани вошли в июньскую программу образовательного курса «Полигон 2.0: актуальные практики современной культуры», который организуют фонд регионального развития «Содружество» и культурный центр «Полигон».

В онлайн-встречах программы примут участие арт-менеджеры, сотрудники музеев, искусствоведы, исследователи, журналисты, чья активность прямо влияет на культурную среду и облик города.

Первая встреча состоится 16 июня. Арт-директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский расскажет о том, зачем городу независимые культурные центры.

19 июня на встрече с учредителем фонда «Живой город» Артемом Силкиным речь пойдет о том, как возникла идея развивать новые театральные тренды в Казани и каких успехов удалось достичь.

«Казань, совершившая за 10 лет стремительный рывок в ряд российских городов-лидеров современной культуры, сделала это прежде всего благодаря жителям, активность которых нашла понимание и поддержку местного сообщества и региональной власти, – говорит руководитель культурного центра «Полигон» Михаил Кузьмин. — Сегодня культура здесь говорит на языке, который понятен в любой точке мира, создается креативная среда, которая рождает события мирового уровня, привлекает гостей, туристов, повышает качество жизни и уровень культуры горожан. Наш обзор — это репрезентация лучших независимых городских практик и низовых инициатив, актуализирующих культурный ландшафт современной Казани».







































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