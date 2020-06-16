День рождения Сергея Курёхина отпразднуют онлайн

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Сегодня, 16 июня, в день рождения Сергея Курёхина, Центр современного искусства имени Сергея Курёхина представит 24-часовую праздничную онлайн-программу.
Программа будет состоять из двух частей: часового онлайна «Стрим-Механика #66» и трансляции архива Сергея Курёхина и Центра Курёхина.
«Стрим-Механика #66» начнется на сайте Центра Курёхина в 12:00 и будет включать онлайн-встречи с критиком и писателем Александром Каном, музыкантом Сергеем Летовым, режиссером Владимиром Непевным, художниками Францем Родвальтом и Иналом Савченковым, а также директором Музея нонконформистского искусства Анастасией Пацей.
В музыкальной части диджей-сеты с музыкой Курёхина сыграют Иван Смекалин (DiG Records), GhostNoir, Achterstag, Golkaksokol, EasyWearNer, Антон Березин и Диана Гладченко.
Также 16 июня в прямом эфире состоится однодневная выставка-конструктор коллекции Центра Курёхина, в создании которой сможет принять участие любой желающий.
В 00:00 начнется 24-часовая трансляция архива с выступлениями Сергея Курёхина и «Поп-механики», интервью, телесюжетами, фильмографией и другими материалами.
К 16 июня приурочен open call «Воспоминания о Сергее Курёхине»: каждый может прислать свои воспоминания, фото, видео, музыку и любые памятные вещи, связанные с Сергеем Курёхиным, «Поп-механикой» и другими проектами Сергея Курёхина и событиями вокруг них. Материалы, присланные на почту art@kuryokhin.net материалы с пометкой «Архив Сергея Курёхина», будут добавлены в коллекцию Центра Курёхина и включены в программу фестиваля.
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