Обращение Герты Мюллер, Светланы Алексиевич и Джонатана Литтелла

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Лауреаты Нобелевской премии по литература Герта Мюллер и Светлана Алексиевич и лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтел выступили с обращеним к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с делом Юрия Дмитриева.
Письмо опубликовано в «Новой газете».
COLTA.RU приводит его полностью:
Дунье Миятович,
Комиссару Совета Европы по правам человека
Уважаемая госпожа Миятович!
Нами движет тревога за жизнь и судьбу российского историка Юрия Дмитриева, выдающегося исследователя ГУЛАГа и первооткрывателя расстрельного полигона сталинских времен в Сандармохе (Республика Карелия, Россия). Его уголовное дело сейчас рассматривает городской суд в Петрозаводске.
Вам, как Комиссару Совета Европы по правам человека, это дело, безусловно, известно: оно началось в декабре 2016 года с гнусного обвинения Дмитриева в изготовлении детской порнографии, и закончилось — как тогда казалось — его полным оправданием в марте 2018 года. Мы убеждены, что пристальное внимание к делу и общественный резонанс, который оно вызвало не только в России, но и в других странах, сыграли в этом свою роль.
Однако государственная прокуратура добилась отмены оправдательного приговора и выдвинула более страшное обвинение, на этот раз в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери Юрия. Думается, что на выбор отвратительной уголовной статьи сильно повлиял укоренившийся в массовом сознании негативный стереотип: отец-одиночка — это потенциальный насильник. Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении.
Не будем забывать и сегодняшний российский контекст — это, увы, ползучая реабилитация сталинизма…
И Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, — как кость в горле.
По предъявленным статьям 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет. Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни. Об исковерканной судьбе его приемной дочери страшно даже подумать.
Дело Дмитриева в каком-то смысле очень напоминает нам два знаменитых уголовных дела, когда-то потрясших Европу: офицера Дрейфуса и мещанина Бейлиса, которые также имели явную политическую подоплеку и использовали массовые предрассудки.
Помнится, и за Дрейфуса, и за Бейлиса вступились выдающиеся интеллектуалы из разных стран Европы, не верившие в их вину. Сегодня в борьбе за свободу и доброе имя Юрия Дмитриева объединили усилия рядовые граждане и деятели культуры и науки нашего континента, а двадцать послов европейских стран в России посетили мемориальный комплекс Сандармох осенью 2019 года, отдав дань и жертвам террора, и гражданскому подвигу Юрия Дмитриева.
6-я статья Европейской Конвенции о правах человека говорит о праве на справедливое судебное разбирательство. Мы убеждены, если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу.
«Правды — вот всё, чего я жажду страстно!» — написал Эмиль Золя в знаменитой статье «Я обвиняю!»
Правда в деле Дмитриева — вот то, ради чего мы поднимаем свой голос.
Госпожа Миятович, присоединитесь и Вы к нему!
Герта Мюллер (Германия), лауреат Нобелевской премии по литературе (2009)
Светлана Алексиевич (Беларусь), лауреат Нобелевской премии по литературе (2015)
Джонатан Литтелл (Франция), лауреат Гонкуровской премии (2006)
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