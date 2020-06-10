МГУ занял 74-е место в рейтинге лучших университетов мира

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Сегодня, 10 июня, британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала всемирный рейтинг лучших университетов. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял в нем 74-е место.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МГУ, по сравнению с прошлым годом московский вуз поднялся в рейтинге на 10 позиций.
«Начиная с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 46 пунктов и ни разу не показал отрицательную динамику, — подчеркнули в пресс-службе. — За всю историю ни один российский вуз не занимал столь высокие позиции в глобальных рейтингах».
Первые десять мест в рейтинге QS World University Rankings 2021 заняли вузы США, Великобритании и Швейцарии:
1. Массачусетский технологический институт (США);
2. Стэнфордский университет (США);
3. Гарвардский университет (США);
4. Калифорнийский технологический институт (США);
5. Оксфордский университет (Великобритания);
6. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (Швейцария);
7. Кембриджский университет (Великобритания);
8. Имперский колледж Лондона (Великобритания);
9. Чикагский университет (США);
10. Университетский колледж Лондона (Великобритания).
Помимо МГУ в этом году в рейтинг вошли 27 российских вузов, в том числе СПбГУ (225-е место), НГУ (228-е место), ТГУ (250-е место), МФТИ (281-е место), МВТУ (281-е место) и НИУ ВШЭ (298-е место).
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