Историческая библиотека готовит онлайн-встречу с авторами книги «Опасные советские вещи»

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10 июня состоится онлайн-встреча с авторами книги «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР» Александрой Архиповой и Анной Кирзюк. Встречу организует Государственная публичная историческая библиотека России.
Начало в 18:00, встреча пройдет на платформе Zoom, заявки на участие принимаются по адресу 1921@shpl.ru.
Книга «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» вышла прошлой осенью в издательстве «Новое литературное обозрение».
«Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзедуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом — вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах, — говорится в издательской аннотации. — Книга известных фольклористов и антропологов А. Архиповой (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ) и А. Кирзюк (РАНГХиГС) — первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека. Многие из них нашли выражение в текстах и практиках, малопонятных нашему современнику: в 1930-х на спичечном коробке люди выискивали профиль Троцкого, а в 1970-е передавали слухи об отравленных американцами угощениях. В книге рассказывается, почему возникали такие страхи, как они превращались в слухи и городские легенды, как они влияли на поведение советских людей и порой порождали масштабные моральные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы».
Почему исследование о городских страхах и легендах является важным для понимания жизни общества? Сложно ли спрашивать у респондента о его страхах, всегда ли правдивы ответы?
На эти и другие вопросы ответят авторы книги «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР» Александра Архипова и Анна Кирзюк.
Встреча входит в программу клуба «XX век» — совместного проекта Государственной публичной исторической библиотеки России и Российского государственного социального университета
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