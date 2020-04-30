Открыта программа поддержки независимых медиапроектов в регионах РФ

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Берлинская некоммерческая организация Dekabristen e.V. принимает заявки на участие в лаборатории Metamedia Lab, направленной на поддержку независимых small media и медиапроектов в российских регионах.
«Лаборатория предоставляет микрогранты, проводит тренинги, оказывает консультационную поддержку и способствует развитию сотрудничества между медиаменеджерами, журналистами, блогерами и активистами из российских регионов», — говорится в сообщении на сайте Dekabristen e.V. Там же можно заполнить форму заявки на микрогрант в сумме до 300 тысяч рублей.
Отбор заявок проходит в два потока. Заявки на участие в первом потоке принимаются до 10 мая, во втором — до 30 июня.
Подать заявку могут не только зарегистрированные СМИ, но и физические лица — журналисты, создатели визуального контента, публицисты, исследователи и медиаактивисты.
«Основными критериями отбора, — пишут организаторы лаборатории, — является уникальность подхода, новизна темы и четкое описание целей проекта». Таким проектом может быть создание или поддержка портала, запуск нового канала, создание анимационного или документального фильма, мультимедийного репортажа, проведение образовательных семинаров, встреч исследователей и публичных дискуссий.
Микрогранты будут выделены на реализацию тридцати лучших проектов. Публикация по итогам проекта — репортаж, фильм, отчет о проведенном мероприятии и другие материалы, опубликованные в персональном блоге и региональных медиа — должна выйти в течение месяца после окончания проекта, но не позднее 10 декабря 2020 года.
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