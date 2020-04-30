Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома

Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом опубликовал короткий список своей ежегодной премии Puskin House Russian Book Prize.

Шорт-лист Puskin House Russian Book Prize 2020 приводится на сайте Пушкинского дома, в нем шесть книг:

Брайан Бук — «Stalin's Scribe: The Life of Mikhail Sholokhov»

Батшеба Демут — «Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait»

Кейт Браун — «Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future»

Оуэн Мэтьюз — «An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin’s Master Agent»

Сергей Медведев — «The Return of the Russian Leviathan» (перевод сборника эссе «Возвращение русского Левиафана»)

Джоан Нойбергер — «This Thing of Darkness: Eisenstein's Ivan the Terrible in Stalin's Russia»

«Книги, отобранные в этом году в шорт-лист, необыкновенно хороши, — прокомментировал председатель жюри премии и лауреат 2019 года, профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий. — Научная строгость сочетается в них с великолепными литературными достоинствами, они поднимают важные вопросы и открывают читателю много новых, часто неожиданных страниц истории, культуры и политики, которые сегодня приобретают исключительное значение. Нас ждет трудная, но увлекательная задача — выбрать лучшую книгу из лучших, первую книгу среди равных».

Эта книга будет названа летом. Денежное содержание премии в этом году увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом — обладатель Puskin House Russian Book Prize 2020 получит 10 тысяч фунтов.

Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом с 2013 года ежегодно присуждает премию Pushkin House Russian Book Prize за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.

Цель премии — содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.















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