Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома

Поля Дудка и песни двадцатилетних
Певица и автор песен считает, что писать музыку больно и страшно, но она не может этого не делать30 апреля 2020748
Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом опубликовал короткий список своей ежегодной премии Puskin House Russian Book Prize.
Шорт-лист Puskin House Russian Book Prize 2020 приводится на сайте Пушкинского дома, в нем шесть книг:
«Книги, отобранные в этом году в шорт-лист, необыкновенно хороши, — прокомментировал председатель жюри премии и лауреат 2019 года, профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий. — Научная строгость сочетается в них с великолепными литературными достоинствами, они поднимают важные вопросы и открывают читателю много новых, часто неожиданных страниц истории, культуры и политики, которые сегодня приобретают исключительное значение. Нас ждет трудная, но увлекательная задача — выбрать лучшую книгу из лучших, первую книгу среди равных».
Эта книга будет названа летом. Денежное содержание премии в этом году увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом — обладатель Puskin House Russian Book Prize 2020 получит 10 тысяч фунтов.
Независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом с 2013 года ежегодно присуждает премию Pushkin House Russian Book Prize за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.
Цель премии — содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
22:50Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома
18:39Центр «Смена» анонсировал фестиваль Smena Music Week
18:15«Порядок слов» дополнил онлайн-программу
17:25Арсенал запускает музыкальный проект о жизни в самоизоляции
15:56Музей архитектуры выберет новый логотип
15:34Умер Джермано Челант
14:42Как переживают кризис креативные предприниматели в Австрии и России?
14:14Завершается серия виртуальных дискуссий Института исследования стрит-арта
13:28Фонд V–A–C запустил онлайн-журналВсе новости
Певица и автор песен считает, что писать музыку больно и страшно, но она не может этого не делать30 апреля 2020748
Маргарита Вайсман: большое интервью30 апреля 2020717
Ксения Лученко о том, чему именно должны поклоняться в храме Минобороны с Путиным и Шойгу на стенах и почему православие тут совсем ни при чем30 апреля 20205067
Пока на первой выставке представлена микроживопись30 апреля 2020763
«Троянцы» в Вене и Хичкок на сцене Метрополитен-оперы30 апреля 20201491
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 20202138
Продолжение тюдоровской трилогии Доницетти из Мет, два «Корсара» и «Кровавая монахиня»29 апреля 20201937
Что общего между учебно-активистским проектом Мастерской коллективного кино и автотрафиком?28 апреля 20201234
Почему театр на онлайн-карантине похож на генерала Чарноту из булгаковского «Бега»28 апреля 20202518
Новые альбомы Tesla Boy, Bicycles for Afghanistan, Zerolines, Phurpa и другие примечательные релизы месяца28 апреля 20201775
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 20202393
Андрей Россомахин к 150-летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата»28 апреля 20201630