«Москино» и МШНК проведут онлайн-фестиваль неигрового кино

Дариуш Стола: «Идея тотального убийства была нацистским вкладом в восточноевропейскую практику погромов»
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020451
30 апреля начнется онлайн-фестиваль неигрового кино, который организуют сеть кинотеатров «Москино» и Московская школа нового кино (МШНК).
Фестиваль пройдет в формате четырехдневной трансляции, подключиться к которой можно будет на сайте сети «Москино» и в ее фейсбуке. После каждого сеанса пройдут обсуждения фильмов с авторами.
В программе фестиваля шесть фильмов:
Как отмечают организаторы фестиваля, сквозная тема программы — семейные отношения, которые связывают самых разных героев. Среди них встречаются маргинальные и трогательные жители американского города-призрака («Хроники ртути»), философствующие режиссеры («Пляска смерти, скелеты и другие фантазии»), многодетная мать («Белая мама») и забавные маленькие братья Захар и Прокопий из семьи кочевников-оленеводов («Хозяин оленей»).
Помимо кинопоказов на фестивале запланированы мастер-классы документалистов Салли Рубин, Фрэнка Поппера и Деборы Оппенхаймер, которые будут проведены при поддержке культурного отдела Посольства США в России.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:01«Стрелка» запускает подкасты с лекциями
17:04Продолжается серия «Креативные индустрии и пандемия»
16:00БДТ перенес майские спектакли на осень
14:11Мария Мороз прочитает онлайн-лекцию «Юрий Анненков и русский авангард»
13:42Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку медиков
13:01InLiberty запускает новые онлайн-курсы
11:50Федоровская библиотека продолжает цикл «Из комнаты в космос»
10:44На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, не выходившие в прокат
Вчера
18:14Журналисты призывают защитить свободу СМИ во время пандемииВсе новости
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020451
Продолжение тюдоровской трилогии Доницетти из Мет, два «Корсара» и «Кровавая монахиня»29 апреля 2020726
Что общего между учебно-активистским проектом Мастерской коллективного кино и автотрафиком?28 апреля 2020791
Почему театр на онлайн-карантине похож на генерала Чарноту из булгаковского «Бега»28 апреля 20201572
Новые альбомы Tesla Boy, Bicycles for Afghanistan, Zerolines, Phurpa и другие примечательные релизы месяца28 апреля 20201148
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 20201849
Андрей Россомахин к 150-летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата»28 апреля 20201060
Пьеса Романа Осминкина27 апреля 20201545
Константин Зарубин об обычном шведском городе, который обещает и дает тебе необычное: уверенность в завтрашнем дне с ощущением, что ты дома27 апреля 20201984
«Кармен»: Мартин Кушей или Каликсто Биейто? «Аттила»: Ильдар Абдразаков или Эрвин Шротт? Решайте сами27 апреля 20201919
COLTA.RU заглядывает в новую лабораторию журнала «[Транслит]»24 апреля 20202794
Луис Кальдерон, директор культурного пространства La Tabacalera в Мадриде, верит, что пандемия пойдет на пользу искусству, — и дает рецепт фирменного гаспачо24 апреля 20202291