«Москино» и МШНК проведут онлайн-фестиваль неигрового кино

Кадр из фильма «Хроники ртути» © Festagent

30 апреля начнется онлайн-фестиваль неигрового кино, который организуют сеть кинотеатров «Москино» и Московская школа нового кино (МШНК).

Фестиваль пройдет в формате четырехдневной трансляции, подключиться к которой можно будет на сайте сети «Москино» и в ее фейсбуке. После каждого сеанса пройдут обсуждения фильмов с авторами.

В программе фестиваля шесть фильмов:

«Хроники ртути» ( Quicksilver Chronicles, США, 2019), реж. Бен Гез, Александра Кулак;

Quicksilver Chronicles, США, 2019), реж. Бен Гез, Александра Кулак; «Пляска смерти, скелеты и другие фантазии» ( Danses macabres, squelettes et autres fantaisies, Франция-Португалия-Швейцария, 2019), реж. Рита Азеведу Гомеш, Пьер Леон, Жан-Луи Шефер;

Danses macabres, squelettes et autres fantaisies, Франция-Португалия-Швейцария, 2019), реж. Рита Азеведу Гомеш, Пьер Леон, Жан-Луи Шефер; «Волк и семеро козлят» (Россия, 2018), реж. Генрих Игнатов, Елена Гуткина;

«Бабочки» (Россия, 2016), реж. Дмитрий Кубасов;

«Хозяин оленей» (Россия, 2016), реж. Ксения Елян;

«Белая мама» (Россия, 2018), реж. Зося Радкевич, Евгения Останина.

Как отмечают организаторы фестиваля, сквозная тема программы — семейные отношения, которые связывают самых разных героев. Среди них встречаются маргинальные и трогательные жители американского города-призрака («Хроники ртути»), философствующие режиссеры («Пляска смерти, скелеты и другие фантазии»), многодетная мать («Белая мама») и забавные маленькие братья Захар и Прокопий из семьи кочевников-оленеводов («Хозяин оленей»).

Помимо кинопоказов на фестивале запланированы мастер-классы документалистов Салли Рубин, Фрэнка Поппера и Деборы Оппенхаймер, которые будут проведены при поддержке культурного отдела Посольства США в России.























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU