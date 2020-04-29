Videonale.18 принимает заявки

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До 30 июня идет прием заявок на участие в 18-м фестивале видеоарта Videonale, который пройдет в Бонне с 4 марта по 18 апреля 2021 года.
Как сообщает сайт Videonale.18, к рассмотрению принимаются экспериментальные одно- и многоканальные видео, видеоинсталляции, произведения в области саунд-арта и виртуальной реальности, созданные за последние два года, т.е. после 1 января 2018 года. Ограничений по жанру и хронометражу нет.
В конкурсе могут участвовать видеохудожники любого возраста из любой страны, одна заявка может включать до трех работ одного автора.
Международное жюри выберет работы для участия в выставке Videonale.18, которая состоится в Художественном музее Бонна. Всем авторам отобранных работ будет оплачено участие в выставке и проживание в Бонне, они получат возможность участвовать в фестивале и сопутствующих событиях.
Кроме того, в день открытия Videonale.18 одному из участников фестиваля будет вручен грант в размере 5000 евро, присуждаемый независимым жюри.
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