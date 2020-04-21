На «Радио Культура» начался спецпроект «Действующие лица. Победа»

© «Радио Культура»

20 апреля радиостанция «Радио Культура» запустила специальный авторский проект Владислава Борецкого «Действующие лица. Победа», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение трех недель в 17:05 мск будут выходить передачи о выдающихся деятелях советской культуры, науки и искусства, их жизни и работе в годы войны.

Среди героев проекта «Действующие лица. Победа» — Александр Фадеев и Аркадий Гайдар, Вера Инбер и Борис Пастернак, Анна Ахматова и Александр Твардовский, Любовь Орлова и Клавдия Шульженко, Сергей Эйзенштейн и Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович и Иннокентий Смоктуновский, Ольга Берггольц и Сергей Прокофьев.

«Какие разные судьбы. Какие звучные имена в истории русской советской культуры. Все они, такие непохожие, долгие четыре военных года были объединены одной высокой целью. Все они добывали Победу, приближали её своей музыкой, стихами, рассказами и пьесами, кинокартинами, фронтовыми корреспонденциями, песнями и спектаклями. Все они каждый час, каждую минуту отдавали свой талант, свой дар служению этой огромной цели», — говорит автор и ведущий проекта «Действующие лица. Победа» Владислав Борецкий.

Эфир 20 апреля был посвящен писателю Константину Симонову, до конца этой неделе выйдут передачи, посвященные певцам Леониду Утесову, Марку Бернесу и Клавдии Шульженко (21 апреля), кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну (22 апреля), поэтам Павлу Когану, Николаю Майорову и Михаилу Кульчицкому (23 апреля), композитору Дмитрию Шостаковичу (24 апреля).











































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