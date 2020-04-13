Вышел первый номер обновленного Masters Journal

© Masters Journal

Вышел новый номер печатной версии Masters Journal — первый в 2020 году и первый, сделанный новой командой под руководством главного редактора Дмитрия Ренанского и арт-директора Константина Кузьминского.

Masters Journal представляет панораму ключевых событий российской и зарубежной художественной жизни первых трех месяцев 2020 года — от премьеры «Садко» Дмитрия Чернякова в Большом театре до «Дау» Ильи Хржановского на Берлинале, от бетховенских концертов Теодора Курентзиса до премьеры «Бориса» Сергея Невского и Светланы Алексиевич в Штутгарте.

Авторами номера стали Андрей Архангельский, Юлия Бедерова, Алексей Гусев, Ольга Комок, Василий Корецкий, Ирина Мак, Леся Пушкина, Антон Светличный и Лилия Шитенбург.

Коллекционный номер, тексты которого не дублируются в онлайн-версии журнала, выпущен ограниченным тиражом. До конца этой недели бесплатный экземпляр Masters Journal можно получить, сделав любой онлайн-заказ в петербургском книжном магазине «Порядок слов».

Аналитический журнал об искусстве Masters Journal (издатель — Полина Бондарева) был основан петербургской Школой Masters — частным образовательным проектом в области искусства. Онлайн-версия журнала выходит с 2017 года, печатная версия, выпускающаяся раз в квартал — с лета 2019 года. В 2020 году главным редактором Masters Journal стал театральный и музыкальный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.







































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