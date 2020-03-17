У Эрмитажа появится президент

Правительство РФ утвердило изменения в устав Государственного Эрмитажа, согласно которым в музее вводится должность президента.

Текст соответствующего постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, датирован 14 марта.

«Руководство деятельностью Эрмитажа осуществляют генеральный директор Эрмитажа и президент Эрмитажа, назначаемые на должность и освобождаемые от должности правительством Российской Федерации по представлению Министерства культуры Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Президент Эрмитажа назначается на срок не более пяти лет и может быть досрочно освобожден от должности правительством. К компетенции президента относится обеспечение осуществления международной деятельности музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития Эрмитажа, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и за рубежом, координация и обеспечение научной деятельности музея.

Президент Эрмитажа также является председателем попечительского совета музея, возглавляет совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Эрмитажа.

В свою очередь генеральный директор Эрмитажа руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью музея, представляет его интересы в органах госвласти и органах местного самоуправления, утверждает штатное расписание и осуществляет ряд других функций.

При этом «если одна из должностей (президент или генеральный директор) остается вакантной, все права, обязанности и ответственность, относящиеся к компетенции по вакантной должности, в полном объеме осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично».















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