У Эрмитажа появится президент

Хей-хоп, арт-поп
Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»17 марта 2020828
Правительство РФ утвердило изменения в устав Государственного Эрмитажа, согласно которым в музее вводится должность президента.
Текст соответствующего постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, датирован 14 марта.
«Руководство деятельностью Эрмитажа осуществляют генеральный директор Эрмитажа и президент Эрмитажа, назначаемые на должность и освобождаемые от должности правительством Российской Федерации по представлению Министерства культуры Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Президент Эрмитажа назначается на срок не более пяти лет и может быть досрочно освобожден от должности правительством. К компетенции президента относится обеспечение осуществления международной деятельности музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития Эрмитажа, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и за рубежом, координация и обеспечение научной деятельности музея.
Президент Эрмитажа также является председателем попечительского совета музея, возглавляет совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Эрмитажа.
В свою очередь генеральный директор Эрмитажа руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью музея, представляет его интересы в органах госвласти и органах местного самоуправления, утверждает штатное расписание и осуществляет ряд других функций.
При этом «если одна из должностей (президент или генеральный директор) остается вакантной, все права, обязанности и ответственность, относящиеся к компетенции по вакантной должности, в полном объеме осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:40У Эрмитажа появится президент
11:55«Ведомости» сменят владельцев
Вчера
20:47Умер Эдуард Лимонов
18:00Минкульт закрывает все подведомственные учреждения
17:45Перенесен Московский кинофестиваль
17:08Минкульт запретил пускать без масок в музеи, кино, театры и на концерты
14:00Концертные площадки Москвы приостанавливают работу
13:13«Зарядье» будет транслировать концерт из пустого залаВсе новости
Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»17 марта 2020828
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 20202824
Владимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней13 марта 20201818
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 20205988
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 20202476
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20202708
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20205049
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20204240
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20204708
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20204810
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20204134
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20204056